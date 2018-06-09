Fransa Açık'ta şampiyon Simona Halep

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasının on dördüncü gününde, dünya 1 numarası Rumen Halep ile 10 numaralı seribaşı ABD'li Stephens karşı karşıya geldi.
Oyunun başında sert servisleriyle rakibi üzerinde üstünlük kuran Stephens, file önünde elde ettiği puanların yardımıyla ilk seti 6-3 aldı.
İkinci sette etkili "forehand"leriyle rakibinin servisini iki kez kıran Halep, 4-2 öne geçti. Uzun rallilerden galip ayrılarak oyunda dengeyi kuran Stephens, seti 4-4'e getirdi. Çabuk toparlanan 26 yaşındaki Halep, kortun köşesine giden sert vuruşlarıyla rakibini basit hataya zorladı ve ikinci seti 6-4 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.
Final setinde kontrolü tamamen ele alan Halep, yorgunluk belirtileri gösteren Stephens karşısında oyunu domine etti. ABD'li rakibine fazla puan şansı tanımayan Rumen tenisçi, seti 6-1alarak maçı 2-1 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.
Bu başarısıyla Halep, kariyerinin dördüncü grand slam finalinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Rumen sporcu, 2014 ve 2017 yıllarında Fransa Açık'ta, bu yıl da Avustralya Açık'ta finale çıkmasına rağmen kupaya uzanamamıştı.
Halep, maçın ardından tribünlere çıkarak kupa sevincini ailesi ve antrenörüyle paylaştı. 25 yaşındaki Stephens ise kariyerindeki ikinci grand slam finalinde ilk kez kaybetti. ABD'li sporcu, geçen yıl ABD Açık'tan zaferle ayrılmıştı.
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