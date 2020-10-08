Fransa Açıkta şike soruşturması büyüyor

Geçtiğimiz günlerde savcılık çift kadınlar 1. turdaki Andreea Mitu/Patricia Maria - Tig-Yana Sizikova/Madison Brengle karşılaşması için şike şüphesiyle soruşturma açtı.
Mevcut karşılaşmalardaki telefon kayıtları ve izleri süren Fransız yetkililer, bu araştırmaları sırasında farklı delillere de ulaştıklarını açıkladılar.
İstatistiklere bakıldığında favorilerin geri düşüp en çok maç çevirdiği turnuvalardan biri olma yolunda ilerleyen 2020 Fransa Açık Turnuvasında incelemelerin geçmişi kapsayarak da yapılacağının altını çizen Fransız yetkililer; Şuan açıklamayacağımız iki karşılaşma ile ilgili de bazı şüphelerimiz oluştu, soruşturmayı çok daha detaylı hale getiriyoruz. Bahis şirketlerinin bağlı olduğu lisans firmalarından bu maçlara alınan bahislerin ve bahis seçeneklerinin raporlarını istediklerini belirttiler. Yetkililer bu karşılaşmalara sporcuların bahis alıp almadıklarını tespit etmek için de çalışma başlattıklarını vurguladı.
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