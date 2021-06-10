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Fransa'da Açık kadınlarda final belli oldu

10.06.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Açık'ta Rus sporcu Anastasia Pavlyuchenkova ve Barbora Krejcikova finale yükseldi.

Fransa'da Açık kadınlarda final belli oldu

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) tek kadınlarda, oynanan müsabakalar sonucunda rakiplerini eleyen Anastasia Pavlyuchenkova ve Barbora Krejcikova finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 12. günü, akşam seansındaki tek kadınlar yarı final karşılaşmalarıyla devam etti.

Tek kadınlarda dünya sıralamasının 33. sırasındaki Barbora Krejcikova, klasmanın 18. basamağında yer alan Maria Sakkari'yi 2-1 yenerek finale yükseldi.

Çekyalı tenisçi Krejcikova, Yunan rakibini 7-5, 4-6 ve 9-7'lik setlerle mağlup etti.

3 saat 18 dakika süren müsabakayı kazanan Krejcikova, finalde Rus tenisçi Anastasia Pavlyuchenkova ile karşılaşacak.

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