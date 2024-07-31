Fransa'da çıkan fırtına Olimpiyatları da vurdu!

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın Yonne vilayetinde demir yolu hattına düşen ağaçlar, yüksek hızlı tren ulaşımını olumsuz etkiledi.

Fransız ulusal demiryolu şirketi SCNF'nin Ile-de-France Bölgesi Genel Müdür Yardımcısı Severine Lepere, Yonne vilayetinde fırtınanın etkisi ile tren ve yüksek hızlı tren hatlarına ağaçların düştüğünü ve yüksek hızlı trenlerden birinin, düşen ağaca çarpması sonucu ön kısmından hasar aldığını bildirdi.

MİLLİ OKÇU ELİF BERRA GÖKKIR'IN KARŞILAŞMASI ERTELENDİ

Milli okçu Elif Berra Gökkır’ın bu akşam yapılacak olan son 64 turu karşılaşması Paris’te beklenen fırtına nedeniyle ertelendi.

26 Temmuz'da Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine saatler kala, Fransa genelinde Pagny-sur-Moselle, Courtalain ve Croisilles'de tren hatları kundaklanmıştı. Vergigny'deki tren hattına yönelik kundaklama girişimi ise engellenmişti. Tren hatlarındaki aksamalardan yaklaşık 800 bin yolcu etkilenmişti.

Fransa, 11 Ağustos'a kadar sürecek olimpiyatlara ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 16 milyon turistin beklendiği Paris'te düzenlenen organizasyona dünyanın dört bir yanından 10 bin 500 sporcu katılıyor.