Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itiraz reddedildi

Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamada, Olympique Lyon, Amiens ve Toulouse kulüplerinin itirazlarının Paris İdare Mahkemesi tarafından reddedildiği belirtildi.
Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain (PSG), 2019-2020 sezonunun tesciliyle şampiyon ilan edilirken, son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse ise küme düşürülmüştü.
F.bahçeli yıldız eşiyle çıplak fotoğrafını paylaştı!
G.Saray ile adı anılan yıldız açıklama yaptı!
Geçmişe dönüp o maçın skorunu değiştirmek isterdim
Sivas, G.Saray'ı şikayet edecek...
Beşiktaş salonda çalıştı
Başkan Trabzonspor'un transferini açıkladı
Çimşir'den Sörloth'a yakın markaj
'Başkanımızın testi negatif sonuçlanmıştır'
Federasyon başkanına yolsuzluk suçlaması!
Aleksander Ceferin iddialı konuştu
Müjdeli haber! O maçlar şifresiz
Juventus'ta test sonuçları açıklandı
Çalhanoğlu'ndan G.Saray beğenisi
8 oyuncuda koronavirüs vakası
Mesut Özil'e süper teklif!
Manuel Neuer’in sözleşmesi uzatıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum