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Fransa'da şampiyon Paris Saint-Germain

FRANSA HABERLERİ  | 21.04.2019 18:47 | Son Güncelleme

Ligue 1'de Paris Saint-Germain, Lille'in Toulouse deplasmanında 0-0 berabere kalmasıyla şampiyonluğunu ilan etti.

Fransa'da şampiyon Paris Saint-Germain

Ligue 1'in 33. haftasında Lille, deplasmanda Toulouse ile karşılaştı. Şampiyonluk şansını devam ettirebilmek için kazanması gereken lider PSG'nin en yakın rakibi Lille, Toulouse karşısında golsüz beraberliğe razı oldu.

Bu sonucun ardından Lille ile arasındaki puan farkı 16 olan PSG, bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. PSG, son 7 yılda 6'ncı, toplamda ise 8'inci şampiyonluğuna ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
paris saint germain ligue 1 psg

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