Fransa'da Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz manşetlerde

Lille'in hem Fransa Ligi hem de Avrupa'daki başarısı gündemdeyken, manşetlerde üç Türk oyuncumuz var. Fransa'nın en ünlü spor gazetesi L'Equipe, kuzey ekibinin performasını Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz üzerinden değerlendirirken, "Lille, Türk oyuncuları gibi güçlü" manşetini attı.
Zeki Çelik'ten, "Bu sezon üst düzey oynuyor. Hayatını çok gözler önünde yaşamasa da, çocuklara forma dağıtma konusunda çok cömert" sözleri ile bahsetti.
Üç oyuncunun aile gibi birlikte zaman geçirdiklerini söyleyen Fransızlar, Yusuf Yazıcı'nın geçtiğimiz sezonki sakatlığını atlattığının ve yedek kalsa dahi sorun etmeden takımı için var gücüyle savaştığının altını çizdi. Burak'ın ise "Kral" lakabını ön plana çıkaran L'Equipe, tecrübeli yıldızın takıma büyük katkı verdiğini ve zor anlarda karar verme anlamında Lille'in en büyük kozlarından biri olduğunu yazdı.
Beşiktaş'a yıldız isimden müjde!
F.Bahçe'de yıldız isim kadro dışı kaldı!
G.Saray'ın eski hocası İtalyan ekibinin başına geçti!
Arda Turan gündem oldu! "Sihrini geri kazanıyor..."
Fatih Terim'den bir rekor daha!
İşte Melo'nun sahalardan uzak kalacağı süre
Beşiktaş'ta korona vakası! 3 futbolcu...
Ronaldo'ya büyük şok! Yollar ayrılıyor...
"Futbolda şike kumpası" davasında flaş itiraf!
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Fenerbahçe'de kayıp aranıyor
Yeni Malatyapor 3 puana 2 golle uzandı
İhsan Derelioğlu ile Trabzonspor kaybetmiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum