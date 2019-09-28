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Fransa'daki ilk yarışta zafer Toprak Razgatlıoğlu'nun

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 28.09.2019 16:45 | Son Güncelleme

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağındaki ilk yarışta birinci oldu.

Fransa'daki ilk yarışta zafer Toprak Razgatlıoğlu'nun

Fransa'daki 4 bin 411 metrelik Nevers Magny-Cours Pisti'nde düzenlenen 11. etabın ilk yarışında piste çıkan Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, şampiyona kariyerinin ilk zaferini elde etti.

Milli sporcu, son 4 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea'nın 0.240 sanise, BMW Motorrad'ın Büyük Britanyalı sürücüsü Tom Sykes'ın ise 6 saniye 839 sanise önünde adını zirveye yazdırmayı başardı.

Razgatlıoğlu, puanını 248'e çıkararak pilotlar klasmanında 4'üncülüğe yükseldi. Türk motosikletçi ayrıca organizasyon tarihinin 800. yarışını kazandı.

Şampiyonada 11. etabın ikinci yarışı, yarın TSİ 15.00'te yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası

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