SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Fransa'dan açıklama geldi: "Belhanda ile yüzde 90 anlaştık"

Fransa'dan açıklama geldi: "Belhanda ile yüzde 90 anlaştık"

29.05.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon ortasında Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda için Fransa'dan açıklama geldi.

Fransa'dan açıklama geldi: "Belhanda ile yüzde 90 anlaştık"

Galatasaray'da zemin eleştirisinin ardından yollar ayrılan Younes Belhanda, eski kulübü Montpellier ile büyük oranda anlaştı.

Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, 30 yaşındaki futbolcuyla yüzde 90 oranında anlaşma sağladıklarını söyledi.

"BELHANDA İLE %90 ANLAŞTIK"

Belhanda ile görüştüklerini söyleyen Nicollin, "Belhanda, Galatasaray'dan gönderildikten sonra benimle temasa geçti ve geri dönmek istediğini iletti. 10 gün önce tekrar görüştük. Belhanda'ya bizim teklifimize göre çok daha iyi teklifler, çok daha egzotik öneriler var ancak ailesi ile birlikte buraya geri gelmek istiyor. Buraya geri gelmek istemesi beni çok mutlu etti. Yüzde 90 oranında anlaşma sağladık diyebilirim ancak futbolda imza olmadığında bir şeylerin bittiğini söylemek kolay değil. Ne kadar kaliteli ve üst düzey bir oyuncu olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 131 maça çıkan Belhanda, 22 gol ve 26 asistlik performans sergilemişti. Montpellier altyapısından yetişen Belhanda, 2009-2013 yılları arasında Fransız ekibinde başarılı bir dönem geçirmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 Haziran'da başlayacak! Kafe ve restoranlarla ilgili dikkat çeken saat detayı1 Haziran'da başlayacak! Kafe ve restoranlarla ilgili dikkat çeken saat detayı
Çağla Büyükakçay ikinci tura yükseldiÇağla Büyükakçay ikinci tura yükseldi
Formula 1'de sıradaki durak MonacoFormula 1'de sıradaki durak Monaco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü! Kahkahayı duyan ekip derin bir nefes aldı

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü! Kahkahayı duyan ekip derin bir nefes aldı

Günler kaldı! Kafe ve restoranların kaderi belli oluyor

Günler kaldı! Kafe ve restoranların kaderi belli oluyor

Deneyimli spiker hayatını kaybetti

Deneyimli spiker hayatını kaybetti

Kocaelispor, kalecisi Bayram'ın gol yemesini istedi

Kocaelispor, kalecisi Bayram'ın gol yemesini istedi

Dev maç öncesi taraftarlar birbirine girdi

Dev maç öncesi taraftarlar birbirine girdi

Fenerbahçe'de veda! 16 yıl sonra...

Fenerbahçe'de veda! 16 yıl sonra...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sergen Yalçın'dan sözleşme açıklaması geldi

Sergen Yalçın'dan sözleşme açıklaması geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aboubakar transferinde son dakika! Fenerbahçe...

Aboubakar transferinde son dakika! Fenerbahçe...

Başkan ikna etti! Gareth Bale geliyor

Başkan ikna etti! Gareth Bale geliyor

Boupendza'nın transferinde mutlu son!

Boupendza'nın transferinde mutlu son!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.