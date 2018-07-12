Fransa - Hırvatistan maçı ne zaman oynacak? Dünya Kupası finali Fransa - Hırvatistan maç saatine dikkat!

Dünya Kupası 2018'de finale Fransa ile Hırvatistan kaldı. Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda 32 takım arasından finale Fransa ile Hırvatistan kaldı. Fransa, Dünya Kupası'na C grubunda başlarken Hırvatistan, D grubunda mücadele etti. Fransa'nın Dünya Kupası finaline 3. kez kalırken Hırvatistan tarihinde bir ilki yaşayacak. Futbolsever merakla Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak Dünya Kupası finalini beklemeye başladılar. Peki Fransa Hırvatistan maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Fransa Hırvatistan Dünya Kupası final maçı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

FRANSA - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süpriz sonuçların alındığı, favori takımların elendiği Dünya Kupası'nda final zamanı geldi. 32 takımın kora kor mücadele ettiği, birbirinden güzel gollerin atıldığı bir Dünya Kupası daha geride kaldı. Ve finale Fransa ile Hırvatistan kaldı. Hırvatistan, tarihinde ilk kez çıktığı Dünya Kupası finalinde kupayı kazanarak mucizeyi gerçekleştirebilecek mi? üç kez finale kalan Fransa mı mutlu sona erecek? Fransa - Hırvatistan maçı, 15 Temmuz Pazar günü Moskova'da oynanacak. Dünya Kupası finali, Fransa - Hırvatistan maçı başlama saati TSİ 18.00. Maç TRT 1 ve TRT 4K'dan canlı olarak yayınlanacak.