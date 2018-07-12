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Fransa - Hırvatistan maçı ne zaman oynacak? Dünya Kupası finali Fransa - Hırvatistan maç saatine dikkat!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 12.07.2018 15:07 | Son Güncelleme

Fransa ve Hırvatistan, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda finale kalan iki takım. Sekiz grup ve 32 takım ile başlayan Dünya Kupası'nda rakiplerini teker teker geçen Fransa ile Hırvatistan, finalde kupa için mücadele edecekler. Hırvatistan'ın tarihinde ilk kez kaldığı Dünya Kupası finaline Fransa 3. kez katılıyor. Peki Fransa Hırvatistan maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Fransa Hırvatistan Dünya Kupası final maçı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

Fransa - Hırvatistan maçı ne zaman oynacak? Dünya Kupası finali Fransa - Hırvatistan maç saatine dikkat!

Dünya Kupası 2018'de finale Fransa ile Hırvatistan kaldı. Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda 32 takım arasından finale Fransa ile Hırvatistan kaldı. Fransa, Dünya Kupası'na C grubunda başlarken Hırvatistan, D grubunda mücadele etti. Fransa'nın Dünya Kupası finaline 3. kez kalırken Hırvatistan tarihinde bir ilki yaşayacak. Futbolsever merakla Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak Dünya Kupası finalini beklemeye başladılar. Peki Fransa Hırvatistan maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Fransa Hırvatistan Dünya Kupası final maçı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

FRANSA - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süpriz sonuçların alındığı, favori takımların elendiği Dünya Kupası'nda final zamanı geldi. 32 takımın kora kor mücadele ettiği, birbirinden güzel gollerin atıldığı bir Dünya Kupası daha geride kaldı. Ve finale Fransa ile Hırvatistan kaldı. Hırvatistan, tarihinde ilk kez çıktığı Dünya Kupası finalinde kupayı kazanarak mucizeyi gerçekleştirebilecek mi? üç kez finale kalan Fransa mı mutlu sona erecek? Fransa - Hırvatistan maçı, 15 Temmuz Pazar günü Moskova'da oynanacak. Dünya Kupası finali, Fransa - Hırvatistan maçı başlama saati TSİ 18.00. Maç TRT 1 ve TRT 4K'dan canlı olarak yayınlanacak.

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FRANSA, 3 KEZ DÜNYA KUPASI FİNALİNDE!

2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Belçika'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Fransa, tarihinde 3. kez bu başarıyı yakaladı. Fransızlar, 1998'de ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası'nda ilk kez finale yükselmiş ve Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek tarihindeki ilk ve tek şampiyonluğunu elde etmişti. Almanya'da 2006'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ikinci final başarısını yakalayan Fransa, penaltı atışları sonucunda İtalya'ya kupayı kaybetmişti.

Fransa, bugün Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanacak yarı finali kazanan takımla başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda 15 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek finalde karşı karşıya gelecek.

HIRVATİSTAN'DAN TARİHİ ZAFER!

Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile karşılaşan Hırvatistan, 1-0 yenik giden maçta önce beraberliği sağladı. Daha sonra uzatmalara giden maçta, finale götürecek golü Mandzukic'in ayağından buldu. Böylece tarihi bir zafer elde eden Hırvatistan, Dünya Kupası finaline tarihinde ilk kez adını yazdırmış oldu. Hırvatistan'ın kupa için önünde tek engel olarak Fransa kaldı.

Daha önce 1998 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük başarısı elde eden Hırvatlar, tarihindeki ilk Dünya Kupası finalinde pazar günü Fransa ile karşılaşacak.

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