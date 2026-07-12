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Fransa Milli Takımı'nın göçmen kökenli futbolcuları, İspanya ile Fransa arasında siyasi polemik yarattı

İspanya'da 2011-2018 yıllarında başbakan olarak görev yapan sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) eski liderlerinden Mariano Rajoy'un Fransa Futbol Milli Takımı'ndaki futbolcuların birçoğunun göçmen kökenli olmasını eleştirmesi siyasi polemik yarattı. Rajoy'un sözleri iki ülkede büyük yankı uyandırırken İspanya Başbakan'ı Sanchez de polemiğe dahil oldu.

Fransa Milli Takımı'nın göçmen kökenli futbolcuları, İspanya ile Fransa arasında siyasi polemik yarattı

İspanya'nın Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesinin ardından Rajoy, "El Debate" gazetesinde yayımlanan bir köşe yazısında, Fransa Milli Takımı'nın parlak geçmişine ve FIFA sıralamasındaki liderlik konumuna işaret ettikten sonra takımın bazı oyuncularının kökenlerine gönderme yaparak, "Fransızlardan oluşmasa da en üst düzeyde bir takım." ifadesini kullandı.

Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ile Fransa'nın eşleşmesinin ardından yapılan bu yorum sonrası ilk tepkiler Fransa'dan geldi.

Fransa Milli Takımı nın göçmen kökenli futbolcuları, İspanya ile Fransa arasında siyasi polemik yarattı 1

ESKİ İSPANYA BAŞBAKANINDAN FRANSA'NIN GÖÇMEN KÖKENLİ FUTBOLCULARI YAZISI

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, BMF televizyonuna verdiği demeçte, "Eğer bu ifade (Rajoy'un kullandığı) doğruysa, kesinlikle kabul edilemez. Fransa'nın gerçek kimliğini hiç mi hiç yansıtmıyor. Fransa herkesin gelişip kendi yerini bulabildiği bir çeşitlilik ülkesidir. Bu tür yorumların, başta kaptan Kylian Mbappe olmak üzere Fransa Milli Takımı oyuncularına yönelik ırkçı saldırıları körüklemesinden üzüntü duyuyorum." dedi.

Fransa Milli Takımı nın göçmen kökenli futbolcuları, İspanya ile Fransa arasında siyasi polemik yarattı 2

"IRKÇI DİL SÜRÇMELERİ KABUL EDİLEMEZ"

Fransa'nın Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılıkla Mücadeleden Sorumlu Bakanı Aurore Berge, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Irkçı dil sürçmeleri kabul edilemez. Fransız Milli Takımı bizden en iyi olanı yansıtıyor. Bu kazanan, cesaret eden, takım halinde oynayan ve zorluklar karşısında dimdik duran bir Fransa'dır. Sevdiğimiz ve bizi gururlandıran bir takım." ifadelerine yer verdi.

Denizaşırı Topraklar Bakanı Naim Moutchou da "Bunlar dil sürçmesi değil. Fransa'ya ve temsil ettiği değerlere yönelik sistemli ve normalleştirilmiş bir nefret." diyerek, eski İspanya Başbakanı Rajoy'un açıklamalarıyla ilgili "mümkün olan tüm yasal işlemlerin başlatılması" çağrısında bulundu.

Fransa Milli Takımı nın göçmen kökenli futbolcuları, İspanya ile Fransa arasında siyasi polemik yarattı 3

"FRANSA MİLLİ TAKIMI'NDAKİ 26 OYUNCUDAN 23'Ü FRANSA'DA DOĞMUŞTUR"

Fransa'nın İspanya Büyükelçiliği de tartışmalarla ilgili kısa bir açıklama yaparak "Fransa Milli Takımı'ndaki 26 oyuncudan 23'ü Fransa'da doğmuştur. Herhangi bir tartışma yaratma amacı gütmeksizin, gerçekleri hatırlatmakta fayda var: Fransa Milli Takımı'ndaki tüm oyuncular Fransızdır. 26 oyuncudan 23'ü Fransa'da doğmuştur ve yurt dışında doğan 3 oyuncu da Fransızdır." dedi.

Rajoy'a, İspanya içinden de sert tepkiler geldi.

Fransa Milli Takımı nın göçmen kökenli futbolcuları, İspanya ile Fransa arasında siyasi polemik yarattı 4(Ousmane Dembele)

İSPANYA LİDERİ SANCHEZ DE POLEMİĞE DAHİL OLDU

Başbakan Pedro Sanchez de X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Halen aidiyeti kişinin soyadına, doğum yerine veya ten rengine bakarak ölçenler var. Kimimiz ise bunu, kişinin bir ülkedeki kökleri ve o ülkeye katkıda bulunma isteğiyle, ister futbol oynayarak, ister yaşlılarımıza bakarak, isterse de iş kurarak olsun ölçüyoruz. İspanya, onu sevenlerin ve onun için emek verenlerindir, yabancı düşmanı söylemlerle ona utanç yaşatanların değil. Fransa, yarı finalde görüşmek üzere. Kazanan en iyi takım olsun, kaybeden ise ırkçılık olsun."

Fransa Milli Takımı nın göçmen kökenli futbolcuları, İspanya ile Fransa arasında siyasi polemik yarattı 5(Pedro Sanchez)

İspanya ve Fransa milli takımları, Dünya Kupası yarı finalinde 14 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.

FRANSA'DAKİ GÖÇMEN KÖKENLİ FUTBOLCULAR

Fransa Milli Takımı'ndaki önemli bazı futbolculardan Kylian Mbappe ve Aurelien Tchouameni'nin Kamerun, Ousmane Dembele'nin Mali, William Saliha'nın Lübnan, Bradley Barcola'nın Togo, Mike Maignan'nın Fransız Guyanası, Theo ve Lucas Hernandez kardeşlerin ise İspanya kökenli oldukları biliniyor.

Fransa Milli Takımı nın göçmen kökenli futbolcuları, İspanya ile Fransa arasında siyasi polemik yarattı 6

(Kylian Mbappe ve Aurelien Tchouameni)

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fransa İspanya Kylian Mbappe Ousmane Dembele
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