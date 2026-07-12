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Trossard'da mutlu son! Resmi açıklama için geri sayım: Geliş tarihi belli oldu

Beşiktaş, transfer çalışmalarında önemli bir eşiği geride bıraktı. Siyah-beyazlıların, Arsenal forması giyen Leandro Trossard için kulübü ve oyuncu tarafıyla anlaşma sağladığı öne sürüldü. Belçikalı yıldızın hafta içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Trossard'da mutlu son! Resmi açıklama için geri sayım: Geliş tarihi belli oldu
Cevdet Berker İşleyen
Leandro Trossard

Leandro Trossard

BEL Belçika
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Arsenal
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Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarında önemli bir aşamayı geride bıraktı. Siyah-beyazlıların uzun süredir gündeminde yer alan Arsenal'in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard transferinde mutlu sona çok yakın olduğu öne sürüldü.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Trossard da mutlu son! Resmi açıklama için geri sayım: Geliş tarihi belli oldu 1

BeIN Sports'un aktardığı bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, hem Arsenal hem de Leandro Trossard cephesiyle yürüttüğü temaslarda önemli ilerleme kaydetti. Yapılan görüşmelerin ardından tarafların transferin tüm detaylarında uzlaşmaya vardığı belirtildi.

Transfer sürecinde yaşanan gelişmelerin ardından siyah-beyazlıların, resmi işlemler için son aşamaya geçtiği ifade ediliyor.

İSTANBUL'A GELİYOR

Trossard da mutlu son! Resmi açıklama için geri sayım: Geliş tarihi belli oldu 2

Haberde, 31 yaşındaki Belçikalı futbolcunun hafta içerisinde İstanbul'a gelmesinin planlandığı bilgisi paylaşıldı. Tecrübeli oyuncunun Türkiye'ye gelmesinin ardından son görüşmelerini gerçekleştirerek resmi imza sürecini tamamlaması bekleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA İÇİN GERİ SAYIM

Trossard da mutlu son! Resmi açıklama için geri sayım: Geliş tarihi belli oldu 3

Transferde beklenmedik bir sorun yaşanmaması halinde Beşiktaş'ın Leandro Trossard ile resmi sözleşmeyi kısa süre içinde imzalaması bekleniyor. Siyah-beyazlı taraftarlar ise artık gözünü yıldız futbolcunun İstanbul'a gelişine ve kulüpten yapılacak resmi duyuruya çevirmiş durumda.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
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