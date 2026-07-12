Trossard'da mutlu son! Resmi açıklama için geri sayım: Geliş tarihi belli oldu

Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarında önemli bir aşamayı geride bıraktı. Siyah-beyazlıların uzun süredir gündeminde yer alan Arsenal'in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard transferinde mutlu sona çok yakın olduğu öne sürüldü.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

BeIN Sports'un aktardığı bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, hem Arsenal hem de Leandro Trossard cephesiyle yürüttüğü temaslarda önemli ilerleme kaydetti. Yapılan görüşmelerin ardından tarafların transferin tüm detaylarında uzlaşmaya vardığı belirtildi.

Transfer sürecinde yaşanan gelişmelerin ardından siyah-beyazlıların, resmi işlemler için son aşamaya geçtiği ifade ediliyor.

İSTANBUL'A GELİYOR

Haberde, 31 yaşındaki Belçikalı futbolcunun hafta içerisinde İstanbul'a gelmesinin planlandığı bilgisi paylaşıldı. Tecrübeli oyuncunun Türkiye'ye gelmesinin ardından son görüşmelerini gerçekleştirerek resmi imza sürecini tamamlaması bekleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA İÇİN GERİ SAYIM

Transferde beklenmedik bir sorun yaşanmaması halinde Beşiktaş'ın Leandro Trossard ile resmi sözleşmeyi kısa süre içinde imzalaması bekleniyor. Siyah-beyazlı taraftarlar ise artık gözünü yıldız futbolcunun İstanbul'a gelişine ve kulüpten yapılacak resmi duyuruya çevirmiş durumda.