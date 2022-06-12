Fransa'da altın madalya kazanan özel sporcu Fatma Damla Altın, Samsun'a döndü

Fransa'da düzenlenen Open Paris 2022 Grand Prix'te altın madalya kazanan milli sporcu Fatma Damla Altın, memleketi Samsun'a geldi.

Başkent Paris'te 8-11 Haziran da düzenlenen organizasyonda uzun atlamada 5,52 metre ile altın madalya kazanan Fatma Damla Altın'ı Çarşamba Havalimanı'nda Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu karşıladı.

Kasapoğlu, Altın'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kasapoğlu, "Open Paris 2022 Grand Prix turnuvasında gerçekleştirilen uzun atlama müsabakasında milli sporcumuz Fatma Damla Altın, 2020 Tokyo'da madalya kazanan rakiplerini geride bırakarak, 5,52 metre derecesi ile altın madalya kazandı. Kendisinden çok sayıda madalya bekliyoruz." diye konuştu.

