YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Fransa'da dayısının oğlunu öldüren sanığa müebbet hapis

Fransa'da dayısının oğlunu öldüren sanığa müebbet hapis

BURSA HABERLERİ  | 08.09.2020 16:34 | Son Güncelleme

Fransa'da dayısının oğlunu öldüren sanığa müebbet hapis

Fransa'nın Marsilya kentinde dayısının oğlunu öldüren ve Bursa'da tutuklanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan yargılanan sanık Salih Ö, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul yakınları ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

İddia makamı, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatları, olayda tasarlamanın söz konusu olmadığını, sanığın çocuklarını görmek için Fransa'ya gittiğini ve burada maktul ile karşılaştıktan sonra olayın anlık gerçekleştiğini ileri sürdü.

Son sözleri sorulan sanık, olayın pişmanlığını her dakika yaşadığını söyledi.

Fransa'da iyi bir işi olduğunu dile getiren sanık, "Orayı terk edip, tüm bunlardan feragat edip yaşananlar nedeniyle Türkiye'ye geldim. Benim tüm Avrupa Birliği ülkelerinde seyahat etme iznim vardı. Eğer tasarlamış olsam başka bir Avrupa Birliği ülkesine gider, oradan Fransa'ya geçip suçu işlerdim. Olayın gerçekleştiği yer kalabalıktı ve olay anlık olmuştur. Tasarlasam suçu orada işlemezdim. İddia ettiğim olaylar dışında aramızda husumet yoktu. Lehime karar verilmesini ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Salih Ö'ye "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapse çevirdi.

Fransa'nın Marsilya kentinde 2018 yılında Salih Ö, akrabası Cahit Akpınar'ı silahla vurarak öldürmüş, olayın ardından kaçan sanık, Interpol ve Türk polisi tarafından yapılan soruşturma sonucunda Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi'nde yakalanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Kaymakam Ünsal’dan emniyet birimlerine ziyaret
Kaymakam Ünsal’dan emniyet birimlerine ziyaret
Dere kenarında silahla vurulmuş halde bulundu
Dere kenarında silahla vurulmuş halde bulundu
Nilüfer’in araç parkı büyüyor
Nilüfer’in araç parkı büyüyor
Palamut büyüdükçe fiyatı da artıyor
Palamut büyüdükçe fiyatı da artıyor
Atak helikopter pilotundan Van jesti
Atak helikopter pilotundan Van jesti

Bursa Namaz Vakitleri 8 Eylül Salı

İmsak
05:04
Sabah
06:31
Öğle
13:06
İkindi
16:42
Akşam
19:32
Yatsı
20:53

Bursa Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Aylin Eczanesi
Nilufer
Aylin Eczanesi
Nilufer
Aylin Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Covid-19 PCR testi Medicana’da başladı
Covid-19 PCR testi Medicana’da başladı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor
Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.