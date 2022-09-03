Fransa'da "doktor kıtlığı" ilçeye yeni gelen hekimle gün yüzüne çıktı

Fransa'da yeni gelen hekime muayene olmak isteyen ilçedeki halkın oluşturduğu metrelerce kuyruk ülkedeki sağlık krizini gözler önüne serdi.

Fransa basınındaki haberlere göre, doktor ve sağlık çalışanı eksikliği nedeniyle birçok şehirde hastanelerin acil servislerini kapattığı ülkede, Mayenne ilinin Evron ilçesinde yeni bir doktor göreve başladı.

Doktorun geldiğini öğrenen ilçe sakinlerinin sağlık merkezinin önüne akın etmesiyle metrelerce kuyruk oluştu.

France Bleu Mayenne radyosu, Twitter hesabından, şehre taşınan yeni doktora kaydolmak için öğleden sonra 120'den fazla kişinin Evron Sağlık Merkezi önünde sıraya girdiğini açıkladı.

Ouest France sitesi de Evron civarındaki birçok bölgede sağlık çalışanının emekliye ayrılması nedeniyle pratisyen hekim dahi bulmakta zorluk yaşandığını aktardı.

Ülkedeki kırsal bölgelerin büyük bir kısmında aynı durumun hakim olduğu belirtiliyor.

- Tepki çekti

Sol cepheden Fransız siyasetçi Jean-Luc Melenchon, Twitter hesabından, yaşananlara atıfta bulunarak, "Macron sayesinde Fransa üçüncü bir dünya ülkesi oldu. Kıtlık, düzensizlik, her şeye muhtaçlık." ifadesini kullandı.

Fransız Milletvekili Damien Maudet, Tıbbi kıtlığın ve acil servislerin kapatılması karşısında Fransız devletinin anayasasına saygı duymadığını belirterek durumu eleştirdi.

Mayenne Milletvekili Guillaume Garot da "Fotoğraflarla doktor kıtlığı daha nasıl güzel anlatılabilir." açıklamasını paylaşarak metrelerce uzunluktaki kuyruğa tepki çekerek çözüm çağrısı yaptı.

Fransa'da Kovid-19 salgınıyla birlikte yaşanan yoğunluk ve personel eksikliği nedeniyle birçok kentte hastaneler acil servislerini kapattığını duyurmuştu.

