Fransa’da Gironde'deki yangınlar, 12. gününde halen sürüyor

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde 12 Temmuz’da başlayan yangınlar halen devam ediyor.
Franceblue’nun haberine göre, 12 gün önce başlayan yangınlardan La Teste-de-Buch bölgesindeki yangın ilerlemeyi durdurdu ancak henüz kontrol altına alınamadı.
İtfaiyecilerin Landiras bölgesindeki yangın ile aktif mücadelesi sürüyor.
La Teste-de-Buch yangını nedeniyle tahliye edilenlerin tamamı, Landiras yangını sebebiyle tahliye edilenlerin az bir kısmı evlerine dönebildi.
Toplamda 36 bin 750 kişinin tahliye edilmesine yol açan 2 yangın, 12 günde 21 bin hektardan fazla ormanlık alanı kül etti.
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