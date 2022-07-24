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Fransa’da Gironde'deki yangınlar, 12. gününde halen sürüyor

24.07.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da Gironde'deki yangınlar, 12. gününde halen sürüyor

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde 12 Temmuz’da başlayan yangınlar halen devam ediyor.

Franceblue’nun haberine göre, 12 gün önce başlayan yangınlardan La Teste-de-Buch bölgesindeki yangın ilerlemeyi durdurdu ancak henüz kontrol altına alınamadı.

İtfaiyecilerin Landiras bölgesindeki yangın ile aktif mücadelesi sürüyor.

La Teste-de-Buch yangını nedeniyle tahliye edilenlerin tamamı, Landiras yangını sebebiyle tahliye edilenlerin az bir kısmı evlerine dönebildi.

Toplamda 36 bin 750 kişinin tahliye edilmesine yol açan 2 yangın, 12 günde 21 bin hektardan fazla ormanlık alanı kül etti.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Fransa

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