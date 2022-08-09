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Fransa’da yapılan sosyal deneyle plajlardaki ırkçılık kameralara yansıdı

09.08.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da yapılan sosyal deneyle plajlardaki ırkçılık kameralara yansıdı

Fransa’da siyahilerin ve Mağrip kökenlilerin bazı plajlara alınmadığı duyumları üzerine ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı SOS Racisme derneğinin yaptığı sosyal deney, Fransız Rivierası plajlarındaki ırkçı tutumu gözler önüne serdi.

Loopsider sitesinin Twitter hesabından paylaştığı görüntülere göre, SOS Racisme derneği üyeleri, 30 Temmuz'da ülkenin güneyinde plajlarıyla ünlü Fransız Rivierası’ndaki plaj ve otellerin müşteri tutumlarını gözlemlemek için sosyal bir deney yaptı.

Deney kapsamında, siyahi bir çift, Kuzey Afrika asıllı bir çift ve beyaz bir çift plajlara giderek şezlong kiralamak istedi.

Gidilen 6 plajın 2’sinde görevliler, siyahi ve Kuzey Afrika asıllı çifte yerleri olmadığını, dolu olduklarını söylerken, beyaz çift için kısa sürede şezlong buldu.

SOS Racisme yetkilileri, telefonlarla kayıt altına aldıkları deneylerin ardından, ayrımcılığa uğrayan çiftlerin söz konusu plaj ve oteller hakkında suç duyurusunda bulunacağını, kendilerinin de davaya müdahil olacağını belirtti.

Dernek yetkilileri, eşitlik ilkesinin ihlaline devletin müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı başka plajlarda da benzer muamelelere maruz kaldıklarını aktardı.

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