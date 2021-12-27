YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Fransa'dan bisikletle yola çıkan 65 yaşındaki fotoğrafçı Seydişehir'de mola verdi

Fransa'dan bisikletle yola çıkan 65 yaşındaki fotoğrafçı Seydişehir'de mola verdi

27.12.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'dan bisikletle yola çıkan 65 yaşındaki fotoğrafçı Seydişehir'de mola verdi

Bisikletiyle Fransa'dan dünya turuna çıkan Alman fotografçı Jean Claude Vallet (65), 7 bin kilometre pedal çevirerek Seydişehir'e geldi.

Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği tarafından misafir edilen Jean Claude Vallet, gazetecilere yaptığı açıklamada, bedeninin 65 yaşında olduğunu ama ruhunun kaç yaşında olduğunu bilmediğini söyledi.

Fransa'dan başladığı yolculuğuna 10 ülke aşarak devam ettiğini anlatan Vallet, "Almanya, Slovakya, Sırbistan, Bulgaristan, Balkan ülkelerini geçerek Çanakkale'ye giriş yaptım. Çanakkale, İzmir, Antalya üzerinden, Alacabel'den Seydişehir'e geldim. Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneğinin misafiri oldum." diye konuştu.

Türklerin çok misafirperver olduğunu ve kendisine çok iyi davranıldığını belirten Vallet, şunları kaydetti:

"43 yıldır bisiklete biniyorum. Bisikletle 127 ülke gezdim. Ülkelerin bazılarına bir kez değil, birçok kez gittim. Peru'ya 8 kez gittim. Türkiye'ye 3. gelişim. Ölmeden önce tüm ülkeleri gezmek istiyorum. Her ülke benim için ayrı bir hayat. Tur esnasında gittiğim rota üzerinde ülkelerde tanıştığım insanları ve tanıdığım kültürleri de kendime ait sosyal medya hesabımda paylaşıyorum. Türkiye'yi bisikletle turlarken gördüğüm güzellikler ve manzaraya hayran kaldım. Gezip gördüğüm kadarıyla Türkiye çok güzel bir ülke, insanları da çok misafirperver."

Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Ali Öz ise Alman fotoğraf sanatçısı Jean Claude Vallet'i Seydişehir'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öz, "Fransa'dan bisikletiyle yola çıkan ve birçok ülkeyi geçerek bu soğukta 1825 rakımlı ve 1,5 metre kar kalınlığı olan Alacabel'i geçerek Seydişehir'e gelen Jean Claude Vallet her koşulda bisiklet sporu yapan birisi. Kendisini azminden dolayı kutluyorum. Kendisine 'İlçemize hoş geldin' diyoruz. Allah ayaklarına güç versin, pedalına taş değdirmesin." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
İstanbul'da denize atlarken boynu kırılan genç iyileşme azmiyle yaşıyorİstanbul'da denize atlarken boynu kırılan genç iyileşme azmiyle yaşıyor

Konya Namaz Vakitleri 27 Aralık Pazartesi

İmsak
06:30
Sabah
07:57
Öğle
12:56
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:07

Konya Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Pazartesi

Kumköprü Eczanesi
Karatay
Nene Hatun Eczanesi
Karatay
Yaren Eczanesi
Karatay
Asiye Eczanesi
Selcuklu
Çay Eczanesi
Selcuklu
Erol Can Eczanesi
Selcuklu
Hakyemez Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Trabzonspor-Başakşehir maçından notlar

Trabzonspor-Başakşehir maçından notlar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Küçükçekmece’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı

Küçükçekmece’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.