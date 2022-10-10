YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Fransa’dan Rus saldırılarının hedefi olan Ukrayna’ya daha fazla destek sözü

Fransa’dan Rus saldırılarının hedefi olan Ukrayna’ya daha fazla destek sözü

10.10.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’dan Rus saldırılarının hedefi olan Ukrayna’ya daha fazla destek sözü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ve diğer bazı şehirlere çok sayıda hava saldırısı düzenlemesinin ardından Ukrayna’ya daha fazla destek sözü verdi.

Cumhurbaşkanı Macron, Rus saldırılarının ardından Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Macron, “Fransa’nın, askeri teçhizat dahil olmak üzere, Kiev tarafından belirlenen ihtiyaçlara karşılık olarak Ukrayna’ya desteğini artırma” sözü verdi.

Macron, saldırılarla ilgili endişesinin altını çizerek, G7 ülkeleri ve Avrupalı müttefikleri ile yakın temas halinde olduğunu belirtti.

Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın bu sabah başkent Kiev, Lviv, Dnipro ve Zaporijya'ya yönelik saldırılarında 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 64 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırılarda Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Alman Büyükelçiliğinin vize bölümünün de bulunduğu bina zarar gördü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıCumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Kocaeli'de tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldıKocaeli'de tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper LigiTürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Anahtar Kelimeler:
Fransa Rusya

Ankara Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazartesi

İmsak
05:24
Sabah
06:46
Öğle
12:41
İkindi
15:51
Akşam
18:25
Yatsı
19:43
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.