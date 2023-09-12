YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Fransa’dan tedavi için Türkiye’ye getirilen Sefa Şahin’in cenazesi ailesine teslim edildi

Fransa’dan tedavi için Türkiye’ye getirilen Sefa Şahin’in cenazesi ailesine teslim edildi

12.09.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’nın Elancourt kentinde polis aracı ile çarpıştığı kazada ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleştikten sonra Türkiye’ye getirilen 16 yaşındaki çocuğun cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Fransa’dan tedavi için Türkiye’ye getirilen Sefa Şahin’in cenazesi ailesine teslim edildi

Fransa’nın Elancourt kentinde polis aracı ile karıştığı kazada ağır yaralanan ve tedavisi sırasında beyin ölümü gerçekleştikten sonra Türkiye’ye getirilen Sefa Şahin, hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından 16 yaşındaki Şahin’in cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Şahin’in yakınları tarafından toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri’ye götürüldü.

“KALBİ GÜZEL ATIYOR, TANSİYONU DÜZENE GİRMİŞTİ”

Bu sırada Adli Tıp Kurumu önünde cenazesini almak için bekleyen amca Nuri Şahin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şahin, Fransa’da kendilerine çok kötü muamele yapıldığını iddia ederek, “Yeğenimi Fransız polisi katletti, bunu kapatmaya çalışıyorlar. Bizim eve uzak olan bir hastaneye götürdüler. Hastaneye hastane diyemezsin. Bir türlü çıkaramadık, beyin ölümü verdiler yeğenime. Benim Paris’te gezmediğim hastane kalmadı, hiçbir hastane kabul etmedi. Biz çaresiz kaldık, konsolosluğu aradık. Konsolostan Allah razı olsun, çok büyük destek verdi. Biz gerekli işlemleri yaptık, kendi uçağımızı ayarladık. Cuma günü yeğenimin uçağa binmesi gerekiyordu, durumu stabildi. O günlerde biz yeğenimizi yalnız bırakmadık çünkü hastanede bize kötü davranıyorlardı. Hastanedeki ekipmanlar çalışmıyordu. Biz yeğenimize bir şey olmasın diye başında nöbet tuttuk. Çünkü onlara güvenmiyorduk. Adamlar serumu söküp attılar, ilaçlarını vermediler, biz bunları yaşadık. Biz çok güzel takip ettik, yeğenimin durumu biraz da olsa iyiye gitmişti. Kalbi güzel atıyor, tansiyonu düzene girmişti. Çok büyük umudumuz vardı” ifadelerini kullandı.

Fransa’daki doktorların müdahale etmediğini iddia eden Nuri Şahin, “Türkiye’de biz baktıracağız demiştik. Burada biz hastane ile görüştük, hastane kabul etti. Hocalar raporlarına baktı. Tek pazar günü ben hastaneden ayrıldım, buraya geldim işlemleri yapmak için. Akşam saatlerinde bizim yeğenimizin odasına hiç gelmeyen bir hemşire odasına gelerek solunum cihazının ayarlarıyla oynamış. Bunu gören 4 şahidimiz var. Bundan sonra yeğenimin kalbi duruyor. Ondan sonra panik başlıyor. Babası odaya geliyor, kalbi durunca kendisi kalp masajı yapıyor. Oradaki doktorlar hiçbir müdahale yapmıyorlar. Son olarak orada bir hemşire olaya dayanamıyor. O müdahale etmeye başlıyor ve uzun süre müdahale ediyorlar. Dışarıda bekleyen, bize destek veren Türk vatandaşları vardı. Onlar içeri gelip doktoru odaya attılar görevini yap diye. Doktor ondan sonra kalp masajı yapmaya başlıyor. Çile yaşadık orada biz. Bütün hukuki süreci takip edeceğiz. Ama biz yalnız başımıza yapamayız” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
82 yaşındaki kadın, evinde 25’e yakın bıçak darbesi ile öldürülmüş halde bulundu82 yaşındaki kadın, evinde 25’e yakın bıçak darbesi ile öldürülmüş halde bulundu
Eyyübiye’nin konut projesi Türkiye’ye örnek olacakEyyübiye’nin konut projesi Türkiye’ye örnek olacak
Afyonkarahisar'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandıAfyonkarahisar'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 12 Eylül Salı

İmsak
04:46
Sabah
06:09
Öğle
12:40
İkindi
16:13
Akşam
19:00
Yatsı
20:18

Kayseri Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Salı

Esra akçay eczanesi
Talas
Gülçin eczanesi
Melikgazi
Çilingir eczanesi
Kocasinan
Aytaç eczanesi
Melikgazi
Hipokrat eczanesi
Melikgazi
Istikbal eczanesi
Melikgazi
Selen katartaş eczanesi
Talas
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Yürüyüş yaparken “Yüzyılın keşfini” yaptı! Servet değerinde...

Yürüyüş yaparken “Yüzyılın keşfini” yaptı! Servet değerinde...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.