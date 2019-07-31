SPOR

Fransız basını duyurdu: Falcao Galatasaray'a çok yakın

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.07.2019 08:20 | Son Güncelleme

Fransa’nın saygın gazetesi L’Equipe, geniş bir Falcao dosyası yayınladı. Haberde Monaco’nun, menajer Mendes’ten ayrılık için bir formül bulmasını istediği, Galatasaray’ın teklifinin Valencia ve Atletico Madrid’den daha iyi olduğu kaydedildi.

Fransız basını duyurdu: Falcao Galatasaray'a çok yakın

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor... Dünyanın dört bir yanında Falcao ile Galatasaray arasındaki flört spor medyasının manşetlerini süslüyor. Bunun son örneği Fransa’da yaşandı. Ülkenin saygın gazetesi L’Equipe, geniş bir Falcao dosyası yayınlarken, bu transferdeki en şanslı kulüp olarak Galatasaray’ı gösterdi.

Haberde Monaco’nun, menajer Jorge Mendes’ten Falcao ile yolların ayrılması için bir formül istediği belirtildi. Bu doğrultuda Real Madrid’den Mariano Diaz’ı renklerine bağlamaya hazırlanan Fransız kulübünün, geçen hafta sağlık kontrolünden geçemeyen Milan’lı Andre Silva’yı da tekrar tesislere davet ettiği kaydedildi.

"VALENCİA YA DA A.MADRİD'E GİDEBİLİRDİ; GALATASARAY'IN TEKLİFİ DAHA İYİ"

Monaco'nun ilk planda Radamel Falcao'yu Valencia ya da Atletico Madrid'e göndermeyi düşündüğü, Kolombiyalı golcünün de bu fikre sıcak baktığı kaydedildi. İki İspanyol kulübünün, Falcao'nun net maaşı olan 8 milyon Euroyu ödemeye sıcak baktığı ama Galatasaray'ın daha iyi bir teklifle sona yaklaştığı öne sürüldü. L’Equipe işte bu nedenle, Galatasaray’ın bu transfere çok yaklaştığını iddia etti.

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falcao Galatasaray Valencia atletico madrid

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