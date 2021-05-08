Fransız basınından Burak Yılmaz'a övgü

Spor gazetesi L'Equipe'in "Lille, Burak Yılmaz'ın 2 golüyle Lens'i yendi ve liderliğini korudu" başlıklı haberinde Burak Yılmaz'ın maçta yıldızlaştığı vurgulandı. Haberde, Burak Yılmaz'ın maçın adamı ve Lille takımının başarısının temel aktörü olduğunun altı çizildi.

France Football dergisi, "Burak Yılmaz Lens'i nakavt etti, Lille'in şampiyonluğuna 2 maç kaldı" başlığını kullandı. Haberde, bu karşılaşmanın bir sezona damga vurduğu ve bir şampiyonluğun tarihini yazdığı kaydedilerek, Burak Yılmaz'ın bu maçta ön plana çıktığı vurgulandı.

"Elbette Burak Yılmaz, Lyon maçında ve daha genel olarak Ligue 1'de başladığından bu yana zihinlere damga vurdu. Elbette Lille Türk milli futbolcusu olmadan buraya gelemezdi" değerlendirmesinde bulunulan haberde, Burak Yılmaz, Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe ile karşılaştırılırken, Burak'ın sakatlığı nedeniyle neredeyse iki ay sahalardan uzak kalmasına rağmen Mbappe'den daha fazla gol attığı belirtildi.

Haberde, "Kim sezonun gidişatını Kral'dan daha fazla değiştirebildiğini iddia edebilir?" sorusu yöneltildi.