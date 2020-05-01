Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve devre arasında yolları ayırdığı Steven Nzonzi için flaş bir açıklama yapıldı.Rennes Başkanı Holveck, Roma ile yaptıkları anlaşmada Şampiyonlar Ligi bileti alındığı takdirde Steven Nzonzi'nin kiralık sözleşmesinin bir yıl uzatılacağı ifadelerinin yer aldığını açıkladı.
Fransa Ligue 1'de sezonun tescil edilmesiyle birlikte Rennes, Şampiyonlar Ligi bileti aldı.Rennes'te bu sezon 7 maça çıkan Fransız orta saha oyuncusu, gol ya da asist katkısı yapamadı.
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