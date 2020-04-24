Fransız futbolcu Junior Sambia koronavirüs yüzünden yoğun bakımda

Fransız ekibi Montpellier resmi internet sitesinden açıklama yaparak bir oyuncusunun (Covid-19) şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını bildirmişti.

L’Equipe’in haberine göre; dün öğlen saatlerinde COVID-19 semptomları gösteren Sambia hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Solunum ve sindirim sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan genç futbolcunun hafta başından beri tedavi gördüğü ve durumunun ağırlaşması nedeniyle yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Koronavirüs semptomları gösteren genç oyuncu kariyerine Niort'ta başlamış ve 2017 yılında Montpellier'e transfer olmuştu.

Defansif orta saha pozisyonunda oynayan Fransısz futbolcu, bu sezon takımıyla 22 maça çıkıp 1 gol ve 1 asist yapmıştı. Sambia'nın tedavisi hafta başından beri devam ediyor ve son günlerde durumu ağırlaştığı için şu anda yoğun bakımda tutuluyor.



