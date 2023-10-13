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Fransız sanatçı, Hatay'da yıkıntılar arasında çizdiği resmi tanıttı

13.10.2023 15:35 | Son Güncelleme:
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"Saype" adıyla tanınan Fransız arazi sanatçısı Guillaume Legros, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yıkıma ve ardından bölgede gösterilen birlikteliğe dikkati çekmek amacıyla çizdiği, iç içe geçen tokalaşmış eller resmini tanıttı.

Saype, tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vermek amacıyla oluşturduğu "Duvarların Ötesinde (Beyond Walls)" isimli projesinin 19. ayağını Hatay'da tamamladı.

Arazi sanatçısı Saype, Hatay'ın Antakya, Defne ve Altınözü ilçelerinde üç ayrı noktada tebeşir ve kömürden yapılan bir boyayla çim ve toprak üzerine freskler çizdi.

Yaklaşık iki haftada çalışmalarını tamamlayan Saype, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde düzenlediği toplantıda eserini tanıttı.

Tanıtım toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ve bazı sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, yaptığı konuşmada, 6 Şubat sabahında büyük kabusla uyandıklarını, yaşanan depremde çok sayıda insanın hayatını ve malını kaybettiğini söyledi.

Depremin unutmaması gerektiğini belirten Savaş, Saype'ye yaptığı çalışma dolayısıyla teşekkür etti.

Büyükelçisi Dumont da 6 Şubat'tan bu yana depremzedeleri unutmadıklarını ve yanlarında olmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Büyükelçisi Ruch ise kentte depremlerin ardından yaptıkları yardımlardan bahsederek, Türkiye ile dayanışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Saype, depremde yıkılan yerleri gördüğünde çok derinden etkilendiğini anlattı.

Yaptığı çalışmayla herkesin dikkatini depremden etkilenen yerlere çekmek istediğini kaydeden Saype, "Depremin üzerinden bir zaman geçti. Burada yaşanan çok ciddi bir yıkım ve acı var. Bunun hatırlatılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Saype'nin iç içe geçen tokalaşmış eller çizimini inceledi.

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