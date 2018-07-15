SPOR

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladı!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 15.07.2018 21:39 | Son Güncelleme

Hırvatistan'ı 4-2 yenerek Dünya Kupası'nı tarihinde 2. kez kazanan Fransa'da kutlamalar müthiş görüntülere sahne oldu.

İşte Dünya Kupası şampiyonluğunu kutlayan Fransız halkı...

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladı!

1 / 22

2018 FIFA Dünya Kupası final karşılaşmasında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa şampiyon oldu. Moskova'da bulunan Luzhniki Stadyumu'nda oynanan final mücadelesinin ardından kupayı kazanan Fransa'nın taraftarları sokaklara döküldü.

2018 FIFA Dünya Kupası final karşılaşmasında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa şampiyon oldu. Moskova'da bulunan Luzhniki Stadyumu'nda oynanan final mücadelesinin ardından kupayı kazanan Fransa'nın taraftarları sokaklara döküldü.
2 / 22

Fransız taraftarlar, 20 yıl sonra gelen Dünya Kupası'nı doyasıya kutladılar...

Fransız taraftarlar, 20 yıl sonra gelen Dünya Kupası'nı doyasıya kutladılar...
3 / 22

Türkiye'ye benzeyen sevinç gösterilerinin yaşandığı Fransa'da taraftarlar adeta zafer sarhoşluğu yaşadılar.

Türkiye'ye benzeyen sevinç gösterilerinin yaşandığı Fransa'da taraftarlar adeta zafer sarhoşluğu yaşadılar.
4 / 22

20 yıllık Dünya Kupası hasretine son verdikleri için mutlu olduklarını dile getiren taraftarlar, şampiyon olmanın çok iyi olduğunu dile getirdiler.

20 yıllık Dünya Kupası hasretine son verdikleri için mutlu olduklarını dile getiren taraftarlar, şampiyon olmanın çok iyi olduğunu dile getirdiler.
5 / 22

Her zaman en iyinin Fransa olduğunu ifade eden taraftarlar, ''20 sene sonra şampiyon olduk. Coşkulu şekilde kutlamalar yapacağız'' diye konuştular.

Her zaman en iyinin Fransa olduğunu ifade eden taraftarlar, ''20 sene sonra şampiyon olduk. Coşkulu şekilde kutlamalar yapacağız'' diye konuştular.
6 / 22

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
7 / 22

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
8 / 22

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
9 / 22

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
10 / 22

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
11 / 22

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
12 / 22

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
13 / 22

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
14 / 22

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
15 / 22

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
16 / 22

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
17 / 22

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
18 / 22

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
19 / 22

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
20 / 22

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
21 / 22

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
22 / 22

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dünya kupası Fransa taraftar

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Dünya Kupası finali | Fransa 4 - 2 Hırvatistan (Maç özeti)

Dünya Kupası finali | Fransa 4 - 2 Hırvatistan (Maç özeti)

Beşiktaş 1 - 4 CSKA Moskova maç özeti

Beşiktaş 1 - 4 CSKA Moskova maç özeti

Fatih Terim'den Kebapçı Selahattin açıklaması

Fatih Terim'den Kebapçı Selahattin açıklaması

Yasin Öztekin: Uğur Karakullukçu'yu tehdit etmedim!

Yasin Öztekin: Uğur Karakullukçu'yu tehdit etmedim!

Puan Durumu & Fikstür
A B C D E F G H
Takım
O
G
B
M
Av.
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fransızlar Dünya Kupası şampiyonluğunu değerlendirdi

Fransızlar Dünya Kupası şampiyonluğunu değerlendirdi

Arjantin Futbol Federasyonu Jorge Sampaoli ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Arjantin Futbol Federasyonu Jorge Sampaoli ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Hırvat halkı Dünya Kupası ikinciliğini buruk bir şekilde kutladı!

Hırvat halkı Dünya Kupası ikinciliğini buruk bir şekilde kutladı!

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladı!

Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladı!

Dünya Kupası'nda şaşırtan olay

Dünya Kupası'nda şaşırtan olay

Mandzukic Dünya Kupası finalinde hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atan ilk futbolcu oldu!

Mandzukic Dünya Kupası finalinde hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atan ilk futbolcu oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.