İşte Dünya Kupası şampiyonluğunu kutlayan Fransız halkı...
Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladı!
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2018 FIFA Dünya Kupası final karşılaşmasında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa şampiyon oldu. Moskova'da bulunan Luzhniki Stadyumu'nda oynanan final mücadelesinin ardından kupayı kazanan Fransa'nın taraftarları sokaklara döküldü.
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Fransız taraftarlar, 20 yıl sonra gelen Dünya Kupası'nı doyasıya kutladılar...
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Türkiye'ye benzeyen sevinç gösterilerinin yaşandığı Fransa'da taraftarlar adeta zafer sarhoşluğu yaşadılar.
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20 yıllık Dünya Kupası hasretine son verdikleri için mutlu olduklarını dile getiren taraftarlar, şampiyon olmanın çok iyi olduğunu dile getirdiler.
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Her zaman en iyinin Fransa olduğunu ifade eden taraftarlar, ''20 sene sonra şampiyon olduk. Coşkulu şekilde kutlamalar yapacağız'' diye konuştular.
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Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
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Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
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Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
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Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
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Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
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Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
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Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
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Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
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Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
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Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
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Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
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Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
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Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
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Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
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Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
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Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
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Fransız taraftarlar Dünya Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladılar!
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