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Fransız turistler Meke Gölü’nde kamp yapıp düğüne katıldı

25.09.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karavanları ile Avrupa turuna çıkan Fransız turistler, Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü’nde kamp yapıp, ilçedeki bir düğüne katıldı.

1 yıl önce Fransa’dan tur için karavanları ile yola çıkan Bernard ve Rodrigue Ysee çifti Avrupa’yı gezdikten sonra Türkiye’ye geldi. Burada kendi vatandaşları olan Brigitte Pietot ve Guy Urvoy ile tanışan Fransızlar birlikte Türkiye’yi gezmeye karar verdi. İstanbul, Antalya ve Pamukkale gibi birçok yeri gezen Fransızlar daha sonra fotoğraflarda gördükleri Meke Gölü’ne gelerek burada kamp yaptı. Fransızlar hem güneşin batışını hem de doğuşunu izleme fırsatı bulurken yürüyüş yaptı. Fransızlar daha sonra ilçedeki bir düğün yemeğine katılarak, yöresel Karapınar düğün yemeklerini yedi. Türk yemekleri hakkında bilgi alan ve bol bol fotoğraf çeken Fransızlar yemek yapan kadın aşçılara da teşekkür etti.

Rodrigue Ysee, Meke Gölü’nün muhteşem olduğunu ifade ederek, “Çok güzel manzaralara sahip bir yer ama gölün bulunduğu durum üzücü. Biz fotoğraflarda görmüştük ama şimdi kurumuş. Yemekler çok güzeldi ve Türk halkının misafirperverliği harika” dedi.

Brigitte Pietot da yemeklerin muhteşem olduğunu söyleyerek, “Daha önce hiç tatmadığımız bir sürü yemek vardı. Farklı ve unutamayacağımız bir hatıra oldu. Başka bir ülkeden gelen insanları kabul eden ve onlara yemek ikram eden Türk halkına teşekkür ediyoruz. Fransa’da bunu mutlaka anlatacağız” ifadelerini kullandı.
Düğün sahibi Tahir Gencer ise, “Fransa’dan gelip Karapınar’da düğün yemeğine katılmak nasip işi. Türk misafirperverliğini gösterdik. En azından ülkemizin ne kadar güzel bir yer olduğunu gördüler” diye konuştu.

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