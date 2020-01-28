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Fransız yıldız Ben Arfa, Valladolid'de

İSPANYA HABERLERİ  | 28.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

Adı bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Fransız yıldız Hatem Ben Arfa, İspanyol ekiplerinden Real Valladolid'e resmen transfer oldu.

Fransız yıldız Ben Arfa, Valladolid'de

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Real Valladolid, Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa'yı transfer etti.

Real Valladolid Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Tunus kökenli 32 yaşındaki Fransız futbolcu Ben Arfa ile sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Ben Arfa, basına tanıtımı sırasında yaptığı konuşmada, Valladolid'e gelişinde kulüp başkanı olan Brezilyalı efsane golcü Ronaldo'nun etkisinin önemli olduğunu söyledi.

Fransız futbolcu, Valladolid'in ligde kalma hedefine katkıda bulunacak ve taraftarın gözüne hoş gelecek bir futbol oynamak istediğini ifade etti.

Kariyerinde Newcastle United (2010-2014) ve Paris Saint Germain (2016-2018) gibi önemli kulüplerde de forma giyen Ben Arfa, son olarak geçen sezon Fransa'nın Rennes takımında oynamıştı.

Milli futbolcu Enes Ünal'ın son iki yıldır kiralık olarak oynadığı Real Valladolid takımı, La Liga'nın 21. haftası sonunda 22 puanla 16. sırada yer alıyor.


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