Fransız yıldız Mbappe para dağıtmaya başladı! Görenler başvuru yapıyor...

Real Madrid'e transfer olmadığı için pişman olduğu öğrenilen Mbappe'nin psikoloji bir hayli bozuldu. Fransız basınında yer alan habere göre; yıldız oyuncu adeta para saçacak...

PARTİ DÜZENLİYOR

Hiçbir arkadaşı olmadığı için evinde düzenleyeceği partiye gelenlere 1000 Euro vereceği öğrenilen yıldız oyuncu mesaj yağmuruna tutuldu. Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Fransa'da yaşayan herkes Mbappe'nin Instagram hesabına mesaj atarak başvuru yapmaya başladı.

3 YIL İÇİN 600 MİLYON EURO

PSG ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Mbappe, 3 yıl için 600 milyon Euro'luk garanti ücreti cebine koymuştu. Fakat kısa süre önce takımda kaldığı için pişman olduğu öğrenilen Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olmak için elinden geleni yapacağı aktarıldı.



