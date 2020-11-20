Fransızların rokfor peynirine rakip oldu! 5 ay mağarada saklanıyor ve...

Divle köyü ve civar köylerde, nisan ve mayıs aylarında koyun ve keçi sütünden elde edilen peynirler, yine koyun ve keçi derilerinden yapılan tulumlara basılıyor. Ardından da 256 metre uzunluğunda, 36 metre derinliğindeki Divle obruk mağarasına konuluyor. Peynirler, yaz- kış ortalama sıcaklık derecesi 7 ve nem oranı da yüzde 99 olan mağarada eylül ve kasım ayına kadar olgunlaşması için bırakılıyor. Olgunlaştıktan sonra da çıkartılıp, satılıyor.

FRANSIZLARIN 'ROKFOR' PEYNİRİNE RAKİP OLARAK GÖRÜLÜYOR

Köylüler tarafından yapılan ve 2017 yılında coğrafi işaret tescilini alan Divle obruk peyniri, Fransızların dünyaca ünlü 'rokfor' peynirine rakip olarak görülüyor. Peynirin sahtelerinden ayırt edilmesi için bu yıl barkot sistemi uygulandı. Yılda yaklaşık 40 ton üretilen ve kilosu 130 liradan satılan peynire talep her geçen gün artıyor. Peynir üretimi için 60 yıldır kullanılmayan mağarada da kullanılmaya başlanacak. Divle köyü Muhtarı Tacettin Durna, yeni kullanılacak mağaranın yaklaşık 15 ton kapasiteye sahip olduğunu ve İl Özel İdaresi'nin desteğiyle mevcut mağaradaki şartların oluşturulduğunu ifade etti. Durna, şunları söyledi: