Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, son oynadığı Göztepe maçının ilk 11'i ile sahaya çıktı.
Geçen haftayı bay geçen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 17. haftadaki Göztepe maçının 11'ini korudu.
Bordo-mavililerin Fraport TAV Antalyaspor maçı ilk 11'i, Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Majid Hosseini, Edgar Ie, Marlon Rodrigues, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme, Djaniny'den oluştu.
Karadeniz temsilcisinde Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Faruk Can Genç, Joao Pereira, Vitor Hugo, Yusuf Sarı, Flavio Da Silva, Safa Kınalı, Benik Afobe kulübede yer aldı.
- Antalyaspor'da tek değişiklik
Fraport TAV Antalyaspor, geçen hafta oynadığı Göztepe maçının ilk 11'ine göre zorunlu tek değişikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Ersun Yanal, sakatlığı nedeniyle tedavi gören Veysel Sarı'nın yerine defansta Ersan Adem Gülüm'e görev verdi.
Kırmızı-beyazlılar, Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Adem Gülüm, Fedor Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, Dever Orgill 11'iyle sahada yer aldı.
Akdeniz ekibinde Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Omar Imeri, Doğukan Sinik, Serdar Poyraz, Mevlüt Han Ekelik, Sidney Sam, Adis Jahovic kulübede görev bekledi.