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Fraport TAV Antalyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

ANTALYA HABERLERİ  | 02.07.2020 23:07 | Son Güncelleme

Fraport TAV Antalyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan, kırmızı-beyazlı kulübün kuruluş yıl dönümü kutlama mesajında, "Şan, şeref dolu 54. yılımız kutlu olsun. Başarı dolu nice senelere. Kuruluşumuzun 54. yılında kurucu başkanımız Atilla Vehbi Konuk'u saygı ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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