Fred'den ortalığı karıştıracak İsmail Kartal hareketi! Son hamlesiyle herkesi şaşırttı! Jose Mourinho...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe, Ahmed Kutucu ve En-Nesyri'nin karşılıklı bulduğu gollerle sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından sarı - lacivertlilerin yıldız oyuncusu Fred, sosyal medyada yaptığı beğeni ile dikkat çekti.

İSMAİL KARTAL'IN GERİSİNDE KALDI

Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde sezonu 99 puan ile tamamlayan sarı - lacivertliler, ligin ilk 16 haftasında 43 puan toplamıştı. Bu sezon ise Kanarya, Jose Mourinho yönetiminde 16 maç sonunda 36 puan toplayarak geçen sezonun 7 puan gerisinde kaldı.

FRED'DEN OLAY BEĞENİ

Brezilyalı yıldız Fred ise tamda bu istatistiğin kıyaslandığı bir sosyal medya gönderisini beğendiği ortaya çıktı.

İşte Fred'in beğendiği paylaşım:

MOURINHO'NUN SİSTEMİNDE KAYBOLDU

Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde orta sahadaki performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Fred, bu sezon Jose Mourinho'nun oynattığı sistemde beklentilerin altında kaldı. Brezilyalı futbolcu, çıktığı 20 maçta 4 gol ve 5 asistle skor katkısı sağlasa da performansındaki düşüş dikkat çekiyor.