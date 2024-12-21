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Fred'den ortalığı karıştıracak İsmail Kartal hareketi! Son hamlesiyle herkesi şaşırttı! Jose Mourinho...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.12.2024 17:00
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, sosyal medyada paylaşılan İsmail Kartal ve Jose Mourinho'nun karşılaştırıldığı bir gönderiyi beğendi. Yıldız oyuncunun yaptığı bu hareket sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar...

Fred'den ortalığı karıştıracak İsmail Kartal hareketi! Son hamlesiyle herkesi şaşırttı! Jose Mourinho...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe, Ahmed Kutucu ve En-Nesyri'nin karşılıklı bulduğu gollerle sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından sarı - lacivertlilerin yıldız oyuncusu Fred, sosyal medyada yaptığı beğeni ile dikkat çekti.

İSMAİL KARTAL'IN GERİSİNDE KALDI

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Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde sezonu 99 puan ile tamamlayan sarı - lacivertliler, ligin ilk 16 haftasında 43 puan toplamıştı. Bu sezon ise Kanarya, Jose Mourinho yönetiminde 16 maç sonunda 36 puan toplayarak geçen sezonun 7 puan gerisinde kaldı.

FRED'DEN OLAY BEĞENİ

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Brezilyalı yıldız Fred ise tamda bu istatistiğin kıyaslandığı bir sosyal medya gönderisini beğendiği ortaya çıktı.

İşte Fred'in beğendiği paylaşım:

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MOURINHO'NUN SİSTEMİNDE KAYBOLDU

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Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde orta sahadaki performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Fred, bu sezon Jose Mourinho'nun oynattığı sistemde beklentilerin altında kaldı. Brezilyalı futbolcu, çıktığı 20 maçta 4 gol ve 5 asistle skor katkısı sağlasa da performansındaki düşüş dikkat çekiyor.

Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal José Mourinho fenerbahçe fred
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