Fred'in performansı Manchester United'ın iştahını kabarttı! Fenerbahçe'ye astronomik teklif: Geri verin

Süper Lig'de son oynadığı mücadelede Sivasspor'u 4-1 mğalup ederek Galatasaray'dan liderliği geri alan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-Lacivertliler'in iyi oyunundaki en büyük etkilerden biri de Fred'in takıma dönüşü olarak görülürken, Brezilyalı futbolcu bir kez daha takımda ne kadar önemli bir isim olduğunu herkese göstermiş oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar da başarılı oyuncuya methiyeler düzerken, kendisiyle alakalı hiç kimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı.

GÖNDERDİĞİNE BİN PİŞMAN!

İngiliz medyasındaki haberlere göre; 30 yaşındaki oyuncunun performansı eski kulübü Manchester United'ın iştahını kabartırken Kırmızı Şeytanlar Fred için Fenerbahçe yönetimine haber gönderdi.

'FRED'İ GERİ VERİN'

İngiliz ekibinin Sarı-Lacivertliler'e astronik bir rakam önererek eski oyuncusunu geri istediği kaydedilirken, Fenerbahçe yönetiminin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.





