SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fred'in performansı Manchester United'ın iştahını kabarttı! Fenerbahçe'ye astronomik teklif: Geri verin

Fred'in performansı Manchester United'ın iştahını kabarttı! Fenerbahçe'ye astronomik teklif: Geri verin

06.12.2023 13:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Manchester United'dan kadrosuna kattığı ve sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kaldığı dönemde değeri daha da anlaşılan Brezilyalı yıldız Fred için beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığı sonrası dönüşündeki ilk maçta 4-1'lik galibiyette önemli pay sahibi olan Fred için eski takımı Manchester United harekete geçerken oyuncuyu Sarı-Lacivertliler'den geri istemeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de son oynadığı mücadelede Sivasspor'u 4-1 mğalup ederek Galatasaray'dan liderliği geri alan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-Lacivertliler'in iyi oyunundaki en büyük etkilerden biri de Fred'in takıma dönüşü olarak görülürken, Brezilyalı futbolcu bir kez daha takımda ne kadar önemli bir isim olduğunu herkese göstermiş oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar da başarılı oyuncuya methiyeler düzerken, kendisiyle alakalı hiç kimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı.

GÖNDERDİĞİNE BİN PİŞMAN!

skysports-fred-man-utd-europa-league_6067812

İngiliz medyasındaki haberlere göre; 30 yaşındaki oyuncunun performansı eski kulübü Manchester United'ın iştahını kabartırken Kırmızı Şeytanlar Fred için Fenerbahçe yönetimine haber gönderdi.

'FRED'İ GERİ VERİN'

FRED_KAPAK1200

İngiliz ekibinin Sarı-Lacivertliler'e astronik bir rakam önererek eski oyuncusunu geri istediği kaydedilirken, Fenerbahçe yönetiminin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Toplantı öncesi gazetecinin telefonu çaldı! Başantrenörün tepkisi herkesi güldürdüToplantı öncesi gazetecinin telefonu çaldı! Başantrenörün tepkisi herkesi güldürdü
Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşini darp ettiler! Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşini darp ettiler!
+7'de galibiyet! Avrupa bu fotoğrafı konuşuyor+7'de galibiyet! Avrupa bu fotoğrafı konuşuyor
Anahtar Kelimeler:
transfer Manchester United son dakika fenerbahçe fred Süper Lig erden süper li iyet
En Çok Okunan Haberler
'Türkiye'de suikast planı' iddiasına Erdoğan çok sert çıktı!

'Türkiye'de suikast planı' iddiasına Erdoğan çok sert çıktı!

Tarih vererek duyurdu: Enflasyon çok hızlı bir şekilde düşecek

Tarih vererek duyurdu: Enflasyon çok hızlı bir şekilde düşecek

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşini darp ettiler!

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşini darp ettiler!

+7'de galibiyet! Avrupa bu fotoğrafı konuşuyor

+7'de galibiyet! Avrupa bu fotoğrafı konuşuyor

Toplantı öncesi gazetecinin telefonu çaldı! Başantrenörün tepkisi herkesi güldürdü

Toplantı öncesi gazetecinin telefonu çaldı! Başantrenörün tepkisi herkesi güldürdü

Canlı yayında, ağlamaktan gözleri şişti! "Çok fazla zamanım yok"

Canlı yayında, ağlamaktan gözleri şişti! "Çok fazla zamanım yok"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşarken annesi bastı! İşler bir anda karıştı

Öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşarken annesi bastı! İşler bir anda karıştı

Arabadan inen kadını kaplan sürükleyerek götürdü

Arabadan inen kadını kaplan sürükleyerek götürdü

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.