YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Freni boşalan iş makinesini böyle durdurdu

Freni boşalan iş makinesini böyle durdurdu

29.05.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde freni boşalan iş makinesinin operatörü kepçeyi yere sürterek durdurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Freni boşalan iş makinesini böyle durdurdu

Olay, Çelik Gülersoy Caddesinde dün meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki iş makinesinin frenleri rampa aşağıya inerken boşaldı. Operatör, tali yola girerek kepçeyi yola sürterek iş makinesini durdurdu. O anlar güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

O anları anlatan otopark işletmecisi Ahmet Cem Alkan, olayın vatandaşların yoğun olduğu bir anda gerçekleştiğini belirterek, “Kepçeci arkadaşın anlattığına göre frenlerin boşaldığını kepçesini sürte sürte bizim arazimizin içine girdi. Tabi korktuk. Burada araçlar duruyordu. Olay öncesinde seçim dolayısıyla 30 kişilik grup buradaydı. O grubun karşıya geçmesini Rabbim korudu diyeyim. O kepçe oraya gelseydi kaçamayacaklardı” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük'te kenevir yetiştirmek için evin odalarına özel düzenek kuran 2 şüpheli yakalandıKarabük'te kenevir yetiştirmek için evin odalarına özel düzenek kuran 2 şüpheli yakalandı
Samsun'da tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdiSamsun'da tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Bağcılar'da cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandıBağcılar'da cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 29 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:19
Sabah
05:14
Öğle
12:52
İkindi
16:50
Akşam
20:20
Yatsı
22:06

Karabük Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Pazartesi

Eskipazar eczanesi
Eskipazar
Müge eczanesi
Merkez
Yenice eczanesi
Yenice
Koç eczanesi
Safranbolu
Gülşen eczanesi
Eflani
Doğa eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.