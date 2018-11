Frey: Koeman ile çalışmak istiyorum

Kendi performansını da değerlendiren Michael Frey, "Her gün çok fazla çalışıyorum. Gol atmaya da başlama sebebim olarak bunu gösterebilirim. Devamı da gelecektir. Şu ana kadar 4 gol attım ve daha da atmak için gerçekten çok çalışıyorum. Forvet olarak yaptığınız iş bu, gol atmak zorundasınız. Aynı zamanda takım arkadaşlarım da yükselen performansıma katkı sağladı. Takımdaki herkesi çok seviyorum. Ben çalışmayı çok seviyorum. Erken kalkıp idmana gitmek sevdiğim ve keyif aldığım bir şey. Önümüzde 10 maç daha var. Sezon sonuna kadar yüzde 100'ümüzü vererek devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"HER GÜN ÇOK FAZLA ÇALIŞIYORUM"

Takım olarak daha iyiye gittiklerine vurgu yapan İsviçreli golcü, "Şu anda son 3-4 maça baktığımızda çok daha iyiye gittiğimizi söyleyebilirim. Maçlar kazandık, puanlar aldık, daha fazla gol atmaya başladık. Sezon başı bizim için biraz zordu ama herkes yeniydi. Şimdi birbirimizi daha iyi tanımaya başlıyoruz ve her geçen gün daha iyiye gitmeye başlıyoruz. Tabii bu kadar yetmez, bu gelişimimizi sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"HEPİMİZ ÇOK İYİ ARKADAŞIZ, ZATEN HEDEFİMİZ DE BU OLMALI"

Takıma uyum süreciyle ilgili ise Frey, "En yakın arkadaşımın kim olduğunu söylemek biraz zor. Tabii ki Almanca konuşan futbolcularla anlaşmam daha kolay ya da İngilizce konuşabilen futbolcularla daha kolay iletişim kurabiliyorum. Hepimiz çok iyi arkadaşız, zaten hedefimiz de bu olmalı. Adaptasyon konusuna gelince, benim işim bu. Ben her zaman uyanır, idmanıma gider, evime gelir ve dinlenirim. Sağlıklı beslenirim, kendime dikkat ederim. İsviçre'de de çok farklı bir hayatım yoktu. Tabii ki burası farklı bir ülke, farklı bir dil, farklı insanlar. Burada da arkadaşlıklar edinmeye başladım. Birlikte dışarı çıkıp yemek yiyoruz. Dolayısıyla adapte olmamda onlar yardımcı oldular" şeklinde konuştu.

"HERKESİN KULÜBÜ ÇOK FAZLA SEVDİĞİNİ GÖREBİLİYORUM"

Galibiyetlerle birlikte Can Bartu Tesisleri'ndeki atmosferin daha iyi olduğunu belirten Michael Frey, "Bunu çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Herkesin kulübü çok fazla sevdiğini görebiliyorum. Bunu gittiğiniz her yerde görüyorsunuz. Can Bartu Tesisleri'nde herkesin ekstra bir şekilde Fenerbahçe'ye karşı büyük bir aşk duyduğunu hissedebiliyorsunuz" açıklamasını yaptı.