Can Polat'ın taziyesinde ortalık fena karıştı! Engin Polat istenmedi! Yaka paça kavga çıktı

Dilan Polat'ın korumalığını ,yapan aynı zamanda eşi Engin Polat’ın kuzeni olan Can Polat İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Can Polat'ın cenazesi 4 Haziran Perşembe günü cenaze namazının kılınması için Ataşehir Küçükbakkalköy Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze töreninde Can Polat'ın kızı sinir krizi geçirirken annesi de Dilan Polat'a öfkesini dile getirdi.

Can Polat için dün ise camide tazyiye programı düzenlendi. Show Tv'de yer alan habere göre Can Polat'ın ailesi ile Engin Polat arasında gerginlik yaşandı.

KAVGA ÇIKTI

Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Yaşanan gerginlik esnasında Engin Polat, kardeşi ve babasının camiden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı arttı.

İstanbul ve İzmir emniyet birimlerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda iki şüpheli daha gözaltına alındı.