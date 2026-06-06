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Can Polat'ın taziyesinde ortalık fena karıştı! Engin Polat istenmedi! Yaka paça kavga çıktı

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Can Polat, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı. Acılı aile, Polat çiftini suçlarken, Ataşehir'deki camide okunacak mevlit öncesi bir araya gelen taraflar arasında kavga çıktı.

Can Polat'ın taziyesinde ortalık fena karıştı! Engin Polat istenmedi! Yaka paça kavga çıktı
Öznur Yaslı İkier

Dilan Polat'ın korumalığını ,yapan aynı zamanda eşi Engin Polat’ın kuzeni olan Can Polat İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Can Polat ın taziyesinde ortalık fena karıştı! Engin Polat istenmedi! Yaka paça kavga çıktı 1

Can Polat'ın cenazesi 4 Haziran Perşembe günü cenaze namazının kılınması için Ataşehir Küçükbakkalköy Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze töreninde Can Polat'ın kızı sinir krizi geçirirken annesi de Dilan Polat'a öfkesini dile getirdi.

Can Polat ın taziyesinde ortalık fena karıştı! Engin Polat istenmedi! Yaka paça kavga çıktı 2

Can Polat için dün ise camide tazyiye programı düzenlendi. Show Tv'de yer alan habere göre Can Polat'ın ailesi ile Engin Polat arasında gerginlik yaşandı.

Can Polat ın taziyesinde ortalık fena karıştı! Engin Polat istenmedi! Yaka paça kavga çıktı 3

KAVGA ÇIKTI

Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Yaşanan gerginlik esnasında Engin Polat, kardeşi ve babasının camiden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Can Polat ın taziyesinde ortalık fena karıştı! Engin Polat istenmedi! Yaka paça kavga çıktı 4

Öte yandan, saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı arttı.

Can Polat ın taziyesinde ortalık fena karıştı! Engin Polat istenmedi! Yaka paça kavga çıktı 5

İstanbul ve İzmir emniyet birimlerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda iki şüpheli daha gözaltına alındı.

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Dilan Polat engin polat Dilan-Engin Polat Can Polat
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