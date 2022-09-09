Friends atşması! Jennifer Aniston'ın duşta çekilen fotoğrafını rol arkadaşı David Schwimmer böyle ti'ye aldı!

53 yaşındaki oyuncu Jennifer Aniston, duşta saçlarını yıkarken çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak altına "Bir şey yaklaşıyor 9.8.22." notunu düştü.

55 yaşındaki David Schwimmer da arkadaşını ti'ye alarak duşta çekilen bir foroğrafını 6,7 milyon takipçisiyle paylaştı.

Fotoğrafta Schwimmer'ın sabun köpükleri içinde olduğu ve dudaklarını büzdüğü görüldü. Schwimmer fotoğrafın altına eski rol arkadaşı Aniston'u etiketleyerek şöyle yazdı:

@JenniferAniston - umarım bir havludur??

Ardından Aniston da Schwimmer'ın gönderisini Instagram hikayesinde bir kalp ve gülmekten ağlayan emojiyle paylaştı. Hayranları iki yıldız oyuncu arasındaki etkileşimi çok sevdi ve pek çok kişi Schwimmer'ın paylaşımından duydukları heyecanı dile getirdi.



