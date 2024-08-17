Friends'in yıldızı Matthew Perry jakuzide ölü bulunmuştu! Son sözleri ve isteği ortaya çıktı

Friends dizisinde Chandler Bing rolüyle tanınan Matthew Perry'in ölüm haberi sevenlerini yıkmıştı.

Evinin jakuzisinde ölü bulunan "Friends" dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Perry’nin ölümü ardından yaklaşık bir yıl süren soruşturma, ABD savcılarına göre, geniş bir yeraltı ketamin ticaret ağını, bazı örtbas etme girişimlerini ve bir başka ölümü ortaya çıkardı.

Aralarında doktorlar, Perry'nin asistanı ve yerel olarak “Ketamin Kraliçesi” olarak bilinen bir satıcı da olmak üzere beş kişi tutuklandı.

Perry'nin evinde yatılı kalan asistanı Iwamasa, aktörü ölü bulan kişiydi. Müfettişler, Perry'ye ölümüne yol açan ketamini enjekte eden kişinin de o olduğunu iddia ediyor.

JAKUZİNİN HAZIRLANMASINI İSTEMİŞ

Yeni yayınlanan belgelere göre; Perry, jakuzisinde yüzüstü bir şekilde bulunmadan kısa bir süre önce asistanına, "Bana yüksek bir dozda ketamin ver" dedi. Aynı gün sabah 8:30 ve öğlen 12:45 sularında da ketamin alan Perry, üçüncü ve yüksek dozda olan iğneyi istemeden önce de asistanından kendisi için jakuziyi hazırlamasını istedi.

Belgeler ayrıca Perry'nin ölümünden önce evinde iki kez baygın halde bulunduğunu da ortaya koydu.