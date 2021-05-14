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'Friends' özel bölümünden ilk tanıtım!

14.05.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1994-2004 yılları arasında yayınlanan ve son bölümden bugüne dünyanın birçok ülkesinde hala sevilerek izlenen dizi 'Friends' izleyiciyle buluşmak için geri sayıma başladı. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer'ı yıllar sonra yeniden bir araya getiren 'Friends' özel bölümü, 27 Mayıs'ta izleyici ile buluşacak.

HBO Max, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer'ın yıllar sonra bir araya geldiği 'Friends' özel bölümünün resmi yayın tarihini bir tanıtım videosuyla yayınladı.

"Friends: The Reunion", HBO Max'in lansmanının birinci yıl dönümünde, normal yayınlanması planlanan zamandan tam bir yıl sonra, 27 Mayıs'ta izleyicilerle buluşacak.

Geçtiğimiz yılın mart ayında çekilmesi planlanan özel bölüm, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok kez ertelendi. Nisan 2021'de çekimlerine başlanan özel bölümde, 'Friends' dizisi oyuncularından Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer tam kadro halinde yer alacak. Oyuncuların açıklamaları ve aktarılan bilgilere göre, özel bölüm kurmaca olmayacak.

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Jennifer Aniston
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