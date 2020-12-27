Friends sevenlere müjde! Tüm bölümleri BluTV'de

Televizyonun en popüler komedi dizilerinden birisi olan Friends, BluTV'den izlenebilecek. Friends sevenlere bu güzel haberi platformun genel müdürü Doğan Yalçındağ verdi. Sosyal medyada paylaşım yapan Yalçındağ'ın paylaşımına beğeni yağdı.

Bir döneme damga vuran Friends'in hakları 2020'yle birlikte Warner Media'ya bağlı HBO Max'e geçti. Ayrıca Friends ekibinin senaryosuz özel bir bölüm eşliğinde HBO Max'te yer alacağı açıklandı.

Pandemi nedeniyle birden fazla kez ertelenen özel bölümün çekimleri Mart 2021'de gerçekleştirilecek.

Bölümde 6 başrol oyuncusu da yer alacak.

