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Frig Vadisi'ndeki tarihi mekanlar sinemacılara doğal plato oluyor

03.07.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Frig Vadisi yerli ve yabancı ziyaretçilerin yanı sıra film çekim ekiplerini de ağırlıyor - İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu: - "Frigya'nın birbirinden güzel tarihi eserleri, 3 bin yıllık doğası sanatla buluştuğunda tüm Türkiye'ye belki de dünyaya mal olacak"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi, turizm rotası olmasının yanında film çekimleri için doğal plato olarak da kullanılıyor.

İlçedeki Ayazini köyü, 3 bin yıllık tarihi mekanları, peri bacaları, oyma kaya mezarlarının yanında bölgede yapılan sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla da dikkati çekiyor.

İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, AA muhabirine, Frigya'nın kalbi olarak adlandırılan Ayazini köyünün 2 yıldır süren yatırımlarla Afyonkarahisar'ın ve Türkiye'nin önemli turizm rotalarından biri haline geldiğini söyledi.

Bölgede gündüzleri turlar düzenlendiğini aktaran Koyuncu, "Akşamları da sinema filmleri çekiliyor. İnşallah Frigya'nın birbirinden güzel tarihi eserleri, 3 bin yıllık doğası sanatla buluştuğunda tüm Türkiye'ye belki de dünyaya mal olacak. Filmi çeken bütün ekibe teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da yeni projelerle Ayazini köyümüze çok güzel desteklerde bulunacak, gelişmeye, değişmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Frigya'nın mistik bir atmosferinin bulunduğuna dikkati çeken Koyuncu, "Buraya gelen insanlardan 'Biz burayı daha önce nasıl görmedik? Buranın farklı bir havası var, tüylerimiz diken diken oluyor' gibi söylemler duyuyorduk. Film çekim kadrosu da plato olarak kullandıkları Frigya'ya hayran kaldı. Burayla ilgili söylenenlere de hak verdiler. Bundan sonra birden fazla projeyle beraber Ayazini sanata, yeni dizilere ve farklı filmlere ev sahipliği yapmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

- "Frigya'yı çok beğendik"

Film yapımcısı Onur Bilgin de yaklaşık 23 gündür Frigya başta olmak üzere Afyonkarahisar'ın çeşitli bölgelerinde çekim yaptıklarını anlattı.

Afyonkarahisar'da önceki yıllarda da film çektiklerine değinen Bilgin, "Bu kentte ikinci filmimiz. Güzel geçti. Frigya'yı çok beğendik. Filme çok renk kattı." dedi.

Filmin senaristi Avni Avcı ise Afyonkarahisar'a geldiğinde gezdiği ve dolaştığı zaman, kentin doğal bir plato olduğunu fark ettiğini dile getirdi.

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Afyonkarahisar film frigya

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