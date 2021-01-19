YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Frigya'da 47 köylüye alan kılavuzluğu eğimi veriliyor

Frigya'da 47 köylüye alan kılavuzluğu eğimi veriliyor

19.01.2021 13:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek: - "Turizmde yeni trendlerden biri yaratıcı turizm. Yani turistlerin klasik turizmin dışında, gittikleri bölgelerde yerel kültürle bütünleşerek oranın yerel insanları gibi yaşaması. İşte biz bu bölgede bunu hedefliyoruz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Tarihi Frig Vadisi'nin kalbi olarak nitelendirilen ve turizm köyü olma yönünde yatırımların sürdüğü İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini'deki 47 kişiye alan kılavuzluğu eğitimi verilmeye başlandı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Turizm Fakültesi'nde 10 gün sürecek "Frigya Afyonkarahisar Bölgesi Yöre Halkı Turizm Bilinçlendirme Programı" kapsamındaki alan kılavuzluğu eğitimlerine katılan köylülere, turizmin önemi, bölgenin coğrafi ve tarihi özellikleri, kentin değerleri, iletişim becerileri, misafir ilişkileri, turizm girişimciliği, destinasyon pazarlaması, doğa tarihi, konaklama işletmeciliği, turist ilişkileri ve etik davranışlar anlatılacak.

Teorik eğitimlerin ardından köylülere, bölge genelinde uygulama çalışmaları da yaptırılacak.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, yaptığı açıklamada, bölgenin cazibe merkezi olması adına ellerinde gelen gayreti göstermekte kararlı olduklarını belirtti.

Frigya'nın yöre halkının da desteğiyle turizme kazandırılacağını aktaran Çiçek, şunları kaydetti

"Frig Vadisi, çok kısa bir sürede Türkiye'de en çok ziyaretçi ağırlayan, en çok turist çeken yerlerden biri olacak. Turizmde yeni trendlerden biri yaratıcı turizm. Yani turistlerin klasik turizmin dışında, gittikleri bölgelerde yerel kültürle bütünleşerek oranın yerel insanları gibi yaşaması. İşte biz bu bölgede bunu hedefliyoruz. Halkla iç içe olabilecekleri, salgın koşulları elverdiği ölçüde gerekirse orada yöre sakinleri ile etkinlikler yapabilecekleri, ziyaretleri süresince keyif alabilecekleri alanlar inşa ediyoruz. Kararlıyız. Bu bölgeyi turizmin gözdesi yapacağız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:40
Sabah
08:06
Öğle
13:13
İkindi
15:49
Akşam
18:11
Yatsı
19:32

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Kumru Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
24-Eylül Eczanesi
Bolvadin
Yasam Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Mühimmat depo patlaması şehitlerinin fotoğrafları ’2021 Şehitler Takvimi’nde yer aldı

Mühimmat depo patlaması şehitlerinin fotoğrafları ’2021 Şehitler Takvimi’nde yer aldı

Frigya'da 47 köylüye alan kılavuzluğu eğimi veriliyor

Frigya'da 47 köylüye alan kılavuzluğu eğimi veriliyor

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Köy sakinleri ‘Frigya Alan Kılavuzu’ olacak

Köy sakinleri ‘Frigya Alan Kılavuzu’ olacak

Afyonkarahisar'da farklı suçlara karışan 6 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

Afyonkarahisar'da farklı suçlara karışan 6 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

Akdağ ve Kumalar dağlarında kar üstünde yiyecek arayan yılkı atları görüntülendi

Akdağ ve Kumalar dağlarında kar üstünde yiyecek arayan yılkı atları görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.