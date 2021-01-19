Frigya'da 47 köylüye alan kılavuzluğu eğimi veriliyor

"Frig Vadisi, çok kısa bir sürede Türkiye'de en çok ziyaretçi ağırlayan, en çok turist çeken yerlerden biri olacak. Turizmde yeni trendlerden biri yaratıcı turizm. Yani turistlerin klasik turizmin dışında, gittikleri bölgelerde yerel kültürle bütünleşerek oranın yerel insanları gibi yaşaması. İşte biz bu bölgede bunu hedefliyoruz. Halkla iç içe olabilecekleri, salgın koşulları elverdiği ölçüde gerekirse orada yöre sakinleri ile etkinlikler yapabilecekleri, ziyaretleri süresince keyif alabilecekleri alanlar inşa ediyoruz. Kararlıyız. Bu bölgeyi turizmin gözdesi yapacağız."

