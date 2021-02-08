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  4. Frikikten 3 gol atan Balıkesirsporlu Taşkın Çalış'ın motivasyonu yüksek:

Frikikten 3 gol atan Balıkesirsporlu Taşkın Çalış'ın motivasyonu yüksek:

08.02.2021 20:05 | Son Güncelleme:
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"Galiba dünyada daha önce yedi kişi bu şekilde gol atmış. Sekizincisi de bize nasip oldu"

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 20 haftasında dün ağırladığı Akhisarspor'u 3-0 yenen Aydeniz Et Balıkesirspor'da üç golü de frikikten kaydederek "hat-trick" yapan Taşkın Çalış, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Devre arasında Menemenspor'dan takıma katılan ve dünkü karşılaşmada frikikten attığı gollerle takımını galibiyete taşıyan Çalış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu söyledi.

Üç gol atmanın kendisi için gurur verici bir durum olduğunu ifade eden Çalış, "Gollerden ziyade takımın kazanması daha önemliydi. Önümüzdeki Menemenspor maçını da kazanıp, yine 3 puanı hanemize yazdırmak istiyoruz." diye konuştu.

Gol anlarında arkadaşlarıyla olan diyaloğunu paylaşan Çalış, şunları söyledi:

"İlk frikikte golü atacağımı hissetmiştim. İkincisinde Manaj yanıma geldi, 'Ben vurayım.' dedi. O golü de atacağımı söyledim ve top ağlara yine gitti. Üçüncü golde ise bu kez İbrahim Halil geldi, 'Sen iki tane attın, yeter. Ben vurayım.' dedi. 'Abi bunu da atacağımı hissediyorum.' dedim ve o vuruşu da gole çevirdim. Şükür üçü de gol oldu. Mutluyum. Galiba dünyada daha önce yedi kişi bu şekilde gol atmış. Sekizincisi de bize nasip oldu. Önceliğimiz ligde kalmak. Her maç bizim için final niteliğinde."

- Atilla: "Lider vasfı bulunan bir futbolcu"

Takım kaptanı kaleci Atilla Özmen, Taşkın Çalış'ın kaleciler için her zaman sıkıntı yaratacak şutlar atabildiğini dile getirdi.

Özmen, Taşkın'ın takıma çok şey kattığını vurgulayarak, "Goller mükemmeldi. Taşkın'ın maçın başından beri bize verdiği katkı, oyunu yönlendirmesi çok iyiydi. Lider vasıflı bir futbolcu. Buna bizim ihtiyacımızda vardı. İleriki haftalarda çok daha güzel olacak inşallah." şeklinde konuştu.

- Hazırlıklar devam ediyor

Kırmızı-beyazlı ekip, 14 Şubat Pazar günü deplasmanda oynanacak Menemenspor maçının hazırlıklarını izin yapmadan sürdürdü.

Teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde kulüp tesislerindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra koordinasyon çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

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