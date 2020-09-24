Fruits Basket’in final sezonu 2021’de yayınlanacak

Geçtiğimiz günlerde ikinci sezonu sona eren Fruits Basket animesinin 2021 yılında yayınlanacak olan üçüncü sezonuyla ekranlara veda edeceği kesinleşti.

Dünya çapında hayranları olan dizi Natsuki Takaya'nın Fruits Basket adlı mangasından uyarlandı. Daha önce 2001 yılında uyarlanan anime hem izleyicilerden hem de manganın yaratıcısından olumsuz yorumlar almıştı. Natsuki Takaya’nın isteği üzerine yeniden televizyona uyarlanan Fruits Masket, bu sefer olumlu karşılandı.

FRUITS BASKET KONUSU

Annesini, bir trafik kazasında kaybeden Toru Honda önce dedesinin yanına taşınmış oradan da ona huzursuzluk vermemek için ayrılmıştır. Artık bir çadırda yaşayan ve masraflarını karşılamak için okuldan sonra temizlikçi olarak çalışan genç kız her şeye rağmen iyimserliğini kaybetmemiştir.

Toru, bir gün ormanda gezinirken Soma ailesinin evine rastlar. Burada yakışıklı ama bir o kadar soğuk sınıf arkadaşı Yuki Soma ile karşılaşır. Yuki, iki kuzeni Kyo ve Shigure ile birlikte yaşamaktadır. Soma ailesi, Toru'yu, temizlik ve yemek işlerini karşılaması karşılığında evlerine davet ederler. Çadırı önceki gece toprak kayması sonucunda yok olan Toru'nun kabul etmekten başka çaresi yoktur.

Ancak, Toru kısa bir süre sonra garip gerçekle karşı karşıya kalacaktır. Soma ailesi Çin takvimindeki hayvanların ruhları ile lanetlenmiştir. Her birey, bir hayvanın ruhuna sahiptir ve karşı cinsten bir insana sarıldığında lanetlendiği hayvana dönüşmektedir.



