Frutti Extra Bursaspor, ABD'li basketbolcu Derek Needham'ı kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li basketbolcu Derek Needham'ı transfer etti.
Gelecek sezon ULEB Avrupa Kupası'nda da mücadele edecek yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 1,80 metre boyundaki skorer oyun kurucu Needham ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Açıklamada, "Needham aynı zamanda Karadağ Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Needham'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesine yer verildi.
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