Frutti Extra Bursaspor eski oyuncusu Allerik Freeman'ı kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Frutti Extra Bursaspor, eski oyuncusu Allerik Freeman'ı transfer etti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonunda Bursa temsilcisinin kadrosunda yer alan ve gösterdiği etkili performansla dikkati çeken ABD'li basketbolcuyla anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Freeman'a yeniden hoş geldin diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesine yer verildi.



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