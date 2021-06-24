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Frutti Extra Bursaspor eski oyuncusu Allerik Freeman'ı kadrosuna kattı

24.06.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Frutti Extra Bursaspor eski oyuncusu Allerik Freeman'ı kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Frutti Extra Bursaspor, eski oyuncusu Allerik Freeman'ı transfer etti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonunda Bursa temsilcisinin kadrosunda yer alan ve gösterdiği etkili performansla dikkati çeken ABD'li basketbolcuyla anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Freeman'a yeniden hoş geldin diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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