Frutti Extra Bursaspor hükmen galip

Tarihinde ilk kez Avrupa’da mücadele eden Frutti Extra Bursaspor’a sevindirici haber geldi. Deplasmanda oynayacağı Cedevita Olimpija maçı öncesi rakip takımda yaşanan Covid-19 vakası ve sonrasında oynanılmayan maç sonrası nasıl bir karar çıkacağı merak ediliyordu.
Euroleague Basketbol Disilpin Komitesi, Cedevita Olimpija-Frutti Extra Bursaspor maçını görüştü ve kararını açıkladı. Sloven ekibinde bir oyuncunun pozitif çıkması üzerine bütün takımın karantina altına alınması ve maçın oynanmaması sebebiyle Bursaspor 0-20 hükmen galip ilân edildi.
(İHA)
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