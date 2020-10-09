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Frutti Extra Bursaspor hükmen galip

BASKETBOL HABERLERİ  | 09.10.2020 15:44 | Son Güncelleme

Euroleague Basketbol Disilpin Komitesi, Frutti Extra Bursaspor’u hükmen 20-0 galip ilân etti.

Frutti Extra Bursaspor hükmen galip

Tarihinde ilk kez Avrupa’da mücadele eden Frutti Extra Bursaspor’a sevindirici haber geldi. Deplasmanda oynayacağı Cedevita Olimpija maçı öncesi rakip takımda yaşanan Covid-19 vakası ve sonrasında oynanılmayan maç sonrası nasıl bir karar çıkacağı merak ediliyordu.

Euroleague Basketbol Disilpin Komitesi, Cedevita Olimpija-Frutti Extra Bursaspor maçını görüştü ve kararını açıkladı. Sloven ekibinde bir oyuncunun pozitif çıkması üzerine bütün takımın karantina altına alınması ve maçın oynanmaması sebebiyle Bursaspor 0-20 hükmen galip ilân edildi.

(İHA)

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