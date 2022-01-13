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FSM Köprüsü rahim ağzı kanserine dikkati çekmek için ışıklandırıldı

13.01.2022 02:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FSM Köprüsü rahim ağzı kanserine dikkati çekmek için ışıklandırıldı

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, rahim ağzı kanserine dikkati çekmek amacıyla yeşil renkle aydınlatıldı.

Her yıl ocak ayında rahim ağzı kanseri (serviks kanseri) konusunda birçok farkındalık çalışması yapılıyor.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de bu çerçevede ilk kez rahim ağzı kanserine dikkati çekmek için yeşil ışıkla aydınlatıldı.

Aydınlatma günün ilk ışıklarına kadar sürecek.

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