Fuat Çapa: Yediğimiz goller hep mistik gollerdi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Bu lig haftasından sonraki oynanan karşılaşmalarda alınan her puan değerli. Bu bilinçle sahaya çıktık. Rakibimizin hangi oyun felsefesi ile oynayacağını tahmin ederek ona göre yapmış olduğumuz çalışmalar vardı. Kaldı ki oyuna da çok iyi başladık. Çok net pozisyonlar yakaladık ama maalesef son vuruşlarımız, 18 içerisindeki son vuruşlarımız tercihlerimiz doğru değildi. Rakip maç içerisinde bulacağı veya yakalamaya çalışacağı birkaç tane pozisyonu gole çevirmeye çalışacaktı. Nitekim onlar da istedikleri oyunun karşılığını alabildiler. Ama maalesef biz 7-8 tane net pozisyona girmişiz, kaçıdığımız bir penaltı var. Bu tür karşılaşmalarda gol ne kadar geç gelirse rakibinizin o kadar sahada hem inancı hem de direnci artar. Bu size her geçen dakika tehdit oluşturur. Bugün de öyle bir karşılaşma oldu. Taktiksel anlamda, oyun anlamında söyleyeceğim pek bir şey yok. Çünkü her şey gayet olumlu ve iyiydi. Ama 18 içerisindeki duruşumuz, vuruşumuz, son tercihlerimiz doğru değildi. Belki bir şanssızlığımız var. Yediğimiz goller hep mistik gollerdi. İnanılmazdı" diye konuştu.